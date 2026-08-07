第二季度财报发布后，大华银行下跌2.2%，华侨银行上涨2%

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大华银行净利润增长10%至14.8亿新元；华侨银行净利润增长22%至22.2亿新元

[新加坡] 本地银行 大华银行 (UOB) 和 华侨银行 (OCBC) 在发布第二季度财报后股价走势分化，大华银行于周五（8月7日）下跌2.2%，而华侨银行则上涨2%。

大华银行股价开盘时下跌1.5%，随后在上午9时06分进一步下滑至42.61新元，跌幅达2.2%（即0.97新元）。当时约有110万股易手，成交额达4610万新元。

另一方面，华侨银行股价上涨2%，随后在上午9时06分回落至29.88新元，但仍上涨1.9%（即0.55新元）。约180万股易手，成交额达5270万新元。

此前，两家银行的第二季度盈利均超出预期。其中，得益于其财富管理和保险业务的强劲贡献，华侨银行的营业利润同比增长12%，达到26亿新元。

大华银行第二季度的营业利润也同比增长2%，达到20亿新元，但其上半年（H1）的营业利润同比下降4%，至39亿新元。

大华银行的净利润在第二季度增长10%至14.8亿新元，去年同期为13.4亿新元。与此同时，华侨银行的净利润同期增长22%至22.2亿新元，高于去年同期的18.2亿新元。