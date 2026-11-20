大华银行将在广州设立新的科技创新中心
总裁Wee Ee Cheong表示：这将为中国与亚细安企业提供双向增长机遇
- 大华银行寻求在数字金融、绿色金融以及人才发展等领域进行合作。 照片：CMG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 大华银行（UOB）于周五（11月20日）与广州市政府签署了一份谅解备忘录（MOU），旨在设立一个新的科技创新中心。
大华银行在新闻稿中表示，这个拟在中国广州设立的中心，将为大华银行的科技能力增添工程力量和专业知识，而银行的业务重心仍将设在新加坡。
这是该银行继新加坡和马来西亚之后，设立的第三个科技创新中心。
该银行补充说，将探讨与广州及大湾区的大学、研究机构和科技公司建立合作关系，以“深化人才储备、新兴技术和产学研合作”。
大华银行指出，合作的关键领域包括数字金融和绿色金融、人才发展，以及为科技和创新公司提供支持。
大华银行副主席兼总裁Wee Ee Cheong说：“通过将广州的优势与我们的区域网络相结合，我们可以帮助中国企业在亚细安地区扩展业务，并支持海外公司在中国寻求增长机遇。”
根据该谅解备忘录，大华银行将与广州市政府合作，推进下一阶段的规划和评估工作，更多细节将在稍后公布。
大华银行集团科技与运营部主管Lawrence Goh指出：“该中心将利用广州的科技生态系统，以补充大华银行的区域能力，从而加强我们在整个集团内创新和扩展解决方案的能力。”
大华银行 在中国大陆运营已超过四十年，在北京、厦门、广州和上海设有代表处和分行。
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