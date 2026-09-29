UOB因就史丹福置地配股建议存在“严重疏忽”被判赔偿190万新元

高等法庭指出，该银行在为这家酒店公司提供咨询服务时，未能尽到合理的技能和谨慎。

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[新加坡] 高等法庭裁定UOB银行在为房地产与酒店集团史丹福置地（Stamford Land）2021年的配股股份分配事宜提供咨询时存在“严重疏忽”，因此下令UOB向其赔偿190万新元。

在周二（9月29日）发布的判决书中，法官 Dedar Singh Gill 认定UOB违反了其为史丹福置地提供咨询的合同责任，以及应尽的合理技能和谨慎的责任。

这笔190万新元的款项是史丹福置地因应新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）发起的调查和纪律处分程序而产生的法律费用。

此次争议的焦点在于史丹福置地配股所产生的超额股份是如何被分配的。

当时约有1.061亿股超额配售股份可供认购，而非董事或控股股东的股东们申请了约9140万股。

尽管股份数量足以全额满足这些申请，但这些股东仅获配约4600万股。另外的6000万股则分配给了董事和控股股东。

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SGX RegCo随后认为，史丹福置地可能违反了主板规则第877(10)条。该规则要求，在分配超额配售股份时，某些董事和主要股东的优先顺序必须排在最后。

法官认定，作为此次配股主承销商的UOB错误地解读了该规则。他指出，该银行认为情况前所未有，但并未核查自己以往的配股案例、寻找其他先例，或向新加坡交易所（SGX）寻求澄清。

他说：“（银行）提出了一个对规则877(10)条富有创意但在法律上站不住脚的解释。”

他补充说，UOB在提供建议时，“严重漠视”了其分配方案可能不符合该规则的明显风险，并裁定其行为构成严重疏忽。

2023年5月，SGX RegCo对史丹福置地、其执行主席Ow Chio Kiat和首席执行官Ow Yew Heng启动了纪律处分程序。

该程序于2023年12月达成和解，且各方均未承认任何责任。作为和解的一部分，史丹福置地的控股股东向新交所投资者教育基金捐赠了200万新元。

在与UOB的案件中，法庭还判决UOB需支付史丹福置地的诉讼费用。赔偿金将适用每年5.33%的判决后利息，而判决前利息的问题则有待确定。