大华银行任命Tan Choon Hin担任新设立的亚细安兼大中华区主管

这个新设立的高级职位将负责七个市场的业务

Tan Choon Hin现任大华银行副首席风险官，他将于9月1日履新。 照片：大华银行

【新加坡】大华银行（UOB）宣布任命Tan Choon Hin出任新设立的亚细安兼大中华区主管一职，旨在把握两大区域间日益增长的跨境流动所带来的增长机遇。

大华银行在星期二（8月18日）宣布，现任该行副首席风险官的Tan Choon Hin将于9月1日出任新职。

他将负责大华银行在七个市场的区域业务，包括该行在马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南和中国大陆的子公司，以及在香港和台湾的分行。

大华银行表示，Tan Choon Hin将与各国的首席执行官及管理团队合作，负责加强银行各区域业务间的协作，并加速开拓跨境和营收机遇。

这项任命的背景是，随着亚细安与大中华区之间的贸易、投资和财富流动不断增长，以及供应链持续向东南亚转移，大华银行正寻求深化两大区域业务之间的联动。

Tan Choon Hin还将负责大华银行的外国直接投资（Foreign Direct Investment, 简称FDI）咨询部。该部门通过为企业对接生态系统合作伙伴及行业网络，协助它们进行跨境扩张。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

大华银行指出，在过去六个月中，该咨询部门已为超过300项跨境扩张计划提供支持，预计投资额达56亿新元。

该行补充道，过去十年，流入亚细安的外国直接投资增加了一倍以上，而同期全球外国直接投资总额则下降了约20%。

大华银行总裁Wee Ee Cheong表示，亚细安是该行业务增长战略的“核心”，并且正成为一个日益重要的全球经济中心。

他指出：“随着亚细安与大中华区之间的贸易、投资和财富流动不断深化，整个区域正涌现出新的机遇。”

“这个新职位再次印证了我们的承诺，即致力于为客户把握这些机遇，并支持他们的跨境发展。”

Tan Choon Hin将直接向Wee Ee Cheong汇报，并成为银行管理执行委员会的成员。

他在亚细安和大中华区的银行、信贷及风险管理领域拥有超过30年的经验。

Tan Choon Hin于2012年加入大华银行，最初担任集团零售信贷主管，后升任集团商业银行业务主管。他于2016年被任命为大华银行（泰国）的总裁。

大华银行称，在Tan Choon Hin任职期间，大华银行（泰国）成长为该国第二大外资银行及三大信用卡发卡机构之一。他还致力于促进外国直接投资进入泰国，并协助区域客户开拓新市场。

他于2024年回到新加坡担任副首席风险官，负责加强银行的风险管理方法、治理及风险文化。