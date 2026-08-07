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大华银行第二季净利增长10%至14.8亿新元，略超市场预期

该银行宣布本期派发每股0.88新元的股息

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Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Fri, Aug 7, 2026 · 07:07 AM
    • 这一盈利表现略高于彭博社对五名分析师调查得出的14.5亿新元市场普遍预期。
    • 这一盈利表现略高于彭博社对五名分析师调查得出的14.5亿新元市场普遍预期。 照片：商业时报资料

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    【新加坡】大华银行 (UOB) 周五（8月7日）表示，由于财富管理费创下历史新高，带动净手续费收入增长，其第二季度净利润增长了10%。

    截至2026年6月30日的三个月里，该银行净利润为14.8亿新元，而去年同期为13.4亿新元。

    这一盈利表现略高于彭博社对五名分析师调查得出的14.5亿新元市场普遍预期。

    该银行宣布本期派发每股0.88新元的股息。相比之下，去年同期派发的股息为每股1.10新元，其中包括85分的中期普通股息和25分的特别股息。

    受当前利率环境下净息差偏低的影响，本季度净利息收入下降2%至23亿新元。

    本季度的净息差为1.74%，较去年同期的1.91%下降了17个基点 (bps)。

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    在财富和基金管理业务强劲增长的支撑下，净手续费收入增长5%至6.65亿新元。同时，得益于资产脱售带来的一次性收益，其他非利息收入增长28%至6.32亿新元。

    该银行的不良贷款率 (NPL) 为1.6%，与去年同期持平。

    在业绩公布前，大华银行股价于周四收盘上涨1.2%，报43.58新元。

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