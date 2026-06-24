大华银行董事会改组，成立科技监督委员会
该委员会将指导银行的科技与数码化战略等事宜
- 大华银行新成立的董事会科技委员会也将负责监督银行的科技风险管理、运营韧性和治理。 照片：商业时报资料图
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【新加坡】 UOB 周三（6月24日）宣布，将成立一个董事会科技委员会，以指导该银行的科技与数码化战略。
该银行在一份交易所公告中表示，该委员会将从7月1日起生效，也将负责监督UOB的科技风险管理、运营韧性和治理。
此外，UOB任命Steven Phan Swee Kim为首席独立董事，该任命将于周六生效。
这项任命是在Wong Kan Seng完成九年独立董事任期、并被调任为非执行兼非独立董事之后进行的。
Wong也于周六起出任非独立主席。
该银行还宣布了其董事会各委员会的其他变动，将从7月1日生效。
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这些变动包括Ong Chong Tee将接替Michael Lien进入提名委员会；以及UOB副主席兼总裁Wee Ee Cheong将退出董事会风险管理委员会和执行委员会。
在该公告发布前，UOB股价周三收盘上涨0.2%，即0.06新元，至39.90新元。
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