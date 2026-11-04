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大华银行第三季度盈利未达预期，股价下跌5%

该银行公布本季度净利润为12.5亿新元，而六名分析师的预测为13.8亿新元

Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Wed, Nov 4, 2026 · 09:19 AM
    • 大华银行第三季度净利润增长182.2%，是由于去年同期4.43亿新元的低基数效应。
    • 大华银行第三季度净利润增长182.2%，是由于去年同期4.43亿新元的低基数效应。 图片来源：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】 大华银行 (UOB) 的股价在周三（11月4日）午盘下跌超过6%，此前开盘时跌幅已超过5%。此前，该银行公布的第三季度盈利未达到分析师的预测。

    该股开盘时下跌5.3%至38.30新元。截至上午9时29分，该股下跌5%或2新元，报38.46新元，成交量为250万股。

    其成交量是同行的两倍。 星展银行 (DBS) 的成交量为150万股，而 华侨银行 (OCBC) 同期的成交量为130万股。

    大华银行收盘下跌5%或2.02新元，报38.44新元，成交量为1140万股。

    另外两家本地银行，星展银行和华侨银行，将分别于周四和周五公布其第三季度业绩。在周三的早盘交易中，这两只股票在整体疲软的市场中均下跌超过1%。

    大华银行股价下跌之前，该银行于周三上午公布，截至9月30日的第三季度净利润同比增长182.2%，从去年同期的4.43亿新元增至12.5亿新元。

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    然而，该盈利数据低于彭博社（Bloomberg）调查的六名分析师普遍预测的13.8亿新元。

    此次大幅增长是基于低基数效应。此前，该银行在2025年第三季度的净利润曾暴跌72%，当时该银行因宏观经济不确定性和行业性逆风，为信贷及其他损失计提了13.6亿新元的拨备。

    尽管财富管理、银行卡和贷款相关业务的净收费收入创下历史新高，为盈利提供了支持，但由于利润率承压，净利息收入基本持平。在对冲解决方案强劲需求的推动下，与客户相关的财资收入也创下历史新高。

    净利息收入从去年同期的22.7亿新元微升1%至22.8亿新元。然而，作为衡量贷款盈利能力关键指标的净息差（net interest margin），从1.82%收窄至1.68%。

    经年化计算后，本季度每股盈利从去年同期的1.01新元增至2.98新元。

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