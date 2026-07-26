大华银行、新电信和欧佳时引领股票回购
- 在截至7月23日的五个交易日里，13家主要上市公司通过市场收购共回购了价值2250万新元的股票。 照片：商业时报资料
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在截至7月23日的五个交易日里，13家主要上市公司通过市场收购共回购了价值2250万新元的股票。
此次回购活动由 大华银行 (UOB) 引领，该公司回购了313,500股股票，总值1340万新元；紧随其后的是新电信 (Singtel)，回购额为560万新元。
欧佳时 (The Hour Glass) 也积极参与回购，以63万新元收购了229,000股股票。7月16日，KGI Securities开始覆盖欧佳时，给予“跑赢大盘”评级，目标价为3.94新元。
该报告强调，该集团能够获得如Rolex、Patek Philippe和Audemars Piguet等配额受限的品牌、其无负债的资产负债表以及强大的现金生成能力，是其投资价值的关键支柱。
KGI也强调了其资本管理。
报告指出，欧佳时已永久注销了此前以1.123亿新元回购的5940万股库存股，同时在截至3月31日的2026财年结束时，公司持有1.575亿新元现金，且无银行借款。
Asean Intelligence
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股票回购和董事交易申报的放缓，恰逢新加坡近期开始的繁忙财报季。随着投资者越来越将目光从资本管理转向价值创造的运营驱动因素，一个日益受到关注的领域是企业如何利用人工智能和数字解决方案来提高生产力、增强竞争力并支持长期增长。
作者是新加坡交易所 (SGX) 的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research。
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