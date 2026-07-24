大华银行目标：2030年前香港私人银行业务资产管理规模增长五倍

这家新加坡银行还计划将其客户顾问团队规模增至三倍，达到约60人，旨在抓住中国与亚细安之间日益增长的财富流动机遇。

大华银行香港分行首席执行官George Tung表示：“随着客户在亚细安的业务扩张，他们的优先事项正在从制造业产业群和供应链多元化进一步演变。” 照片：大华银行

【新加坡】大华银行（UOB）的目标是，到2030年，其香港私人银行业务的资产管理规模（AUM）和营收实现五倍增长，同时将客户顾问人数增至三倍，达到约60人。

这家新加坡银行目前在香港拥有20名私人银行客户顾问。该行计划在人才、咨询能力和技术方面进行更多投资，以捕捉中国与亚细安之间日益增长的跨境财富流动。

大华银行通常不披露单个市场的资产管理规模或财富业务营收数据。

该银行于周四（7月23日）表示，在集团层面，大华银行私人银行的资产管理规模自2022年以来以超过12%的复合年增长率增长。其香港业务也以大致相似的速度扩张。

大华银行将此次扩张视为更广泛战略的一部分，旨在将香港定位为连接中国大陆与亚细安的桥梁，而非一个独立市场。

该银行预计，香港将在连接整个区域的贸易、投资和财富流动方面发挥越来越重要的作用。

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该行引述的估算数据显示，到2029年，亚洲的私人财富池可能达到99万亿美元，而从包括香港在内的中国流入亚细安的财富流届时可能接近1000亿美元，年增长率约为9%。

大华银行补充说，其超过70%的客户是企业主，这推动了从投资、融资到继承规划和跨境财富规划等一系列服务的需求。

于7月1日接任大华银行香港分行首席执行官的George Tung表示，企业正在超越传统的“中国+1”供应链多元化模式，转向该行所称的“增长+1”策略。

他说道：“随着客户在亚细安的业务扩张，他们的优先事项正在从制造业产业群和供应链多元化，扩展到涵盖资金管理优化、融资、风险管理、财富创造和继承规划等领域。”

“这正在打造一条连接中国大陆、香港和亚细安的强大增长走廊，这里的贸易、投资和财富流动日益紧密地交织在一起。”

自2011年成立其外国直接投资咨询部门以来，大华银行已支持约5000家公司向亚细安扩张。

该行已帮助2400家中国企业走向海外——其中超过90%选择了东南亚——自2020年以来，已促成超过1900亿港元（242亿美元）的直接投资进入该地区。

在大华银行扩张之际，其他新加坡银行也在加紧布局其在香港的财富管理业务。

华侨银行（OCBC）在5月表示，计划于2026年在香港招聘30至50名财富管理客户关系经理，将其团队规模提升至少30%。

在第一季度，华侨银行香港分行的财富管理收入同比增长1.5倍，这得益于客户基础的扩大以及投资和保险收入的增加。

该业务部门的目标是在2026年实现双位数的营收增长，并力争到2030年成为香港十大银行之一。