大华银行诉力宝滨海系列案：法庭判给银行的赔偿金增至四倍多，达7610万新元

该银行在2011年至2013年期间因受骗而发放了更高的房屋贷款

所有38名滨海系列公寓单位的购买者后来都违约了，其中38个单位中的37个被银行收回。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】高等法庭上诉庭在大华银行 (UOB) 诉开发商力宝滨海系列一案中，将判给大华银行的赔偿金从1770万新元增至7610万新元，增幅超过三倍。

此前，该银行就公寓单位价格被欺诈性抬高，从而导致其发放更高额房屋贷款一案提起上诉，并取得部分胜诉。

由三名法官组成的审判小组于周一（8月24日）以损害赔偿金增加及额外款项的判决前利息为由，增加了判给大华银行的赔偿金额。

在2011年至2013年期间，大华银行向一个名为“滨海系列”的公寓项目中38个单位的购买者发放了房屋贷款。

力宝与这38名买家合谋，人为抬高这些单位的购买价格，以欺骗大华银行根据购买意向书上注明的金额向他们发放房屋贷款。

这38名买家是由两名房产经纪人介绍给开发商的，开发商同意向购买者提供“家具回扣”。这些回扣旨在将单位的购买价格从标示价格降至实际成交价。

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参与审理的三名法官之一 Woo Bih Li 表示：“由于这个家具回扣计划，大华银行发放的贷款额高于其在知晓实际购买价格的情况下本应发放的数额，并在不知情的情况下违反了贷款与价值比率的限制。”

根据新加坡金融管理局当时的规定，银行在发放房屋贷款时，贷款与价值比率的上限仅为80%。

随后，所有38名购买者都违约了，其中38个单位中的37个被大华银行收回。授予其中一名购买者的贷款后来进行了重组，该买家此后一直定期还款。

赔偿金为何增加？

早前的高等法庭裁决指出，由于大华银行已收到租金和还款，这些款项减少了银行的整体风险敞口，因此应从赔偿金中扣除。

然而，法官 Woo Bih Li 发现，虽然如果收到的租金和还款首先用于偿还基于实际购买价格的贷款，情况会是如此，但大华银行因力宝而蒙受的损失并非这笔贷款本身。

法官表示：“力宝只对超额贷款部分负责。”

“没有任何盈余可用于偿还超额贷款，因此，所收到的租金和还款的任何部分都不应从大华银行的赔偿金中扣除。”

在初审判决中，法庭扣除了3720万新元的损害赔偿和租金收入。

上诉庭 表示，这笔款项本不应被扣除。然而，法官们排除了与重组贷款相关的130万新元，最终导致赔偿金增加了3590万新元。

法官 Woo Bih Li 指出，大华银行也有权获得利息。

在初审裁决中，法定利息的计算于2017年9月停止，因为当时预计大华银行已经开始出售这些单位。

该法官在其上诉判决中承认，银行确实“在2017年至2023年期间，甚至没有考虑出售这些单位的可能性，行为不合理”。

然而，他也表示，大华银行的不合理行为并不构成未能减损损失。

“只有当2017年9月这些单位的估值足够高，使得从该月开始出售单位，在偿还了基于实际购买价格的贷款后仍有盈余，并且这笔盈余可以用来减少正在累积法定利息的超额贷款金额时，大华银行才算未能避免由力宝造成的损失。”

最终，利息被定为年利率5.33%，针对增加的赔偿金进行计算，计息期从2014年11月至2026年8月。

根据法庭的计算，这笔利息为判给大华银行的赔偿金增加了约2250万新元。

这笔利息，加上初审判赔的1770万新元以及上诉后恢复的3590万新元赔偿金，使总金额达到约7610万新元。