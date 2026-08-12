受合资企业利润提振 华业集团上半年净利增长23%至2.522亿新元

营收同比下降7%，从15亿新元降至14亿新元

华业集团上半年每股盈利从去年同期的0.2433新元增至0.2980新元。 图片来源：UOL GROUP

【新加坡讯】房地产开发商 华业集团 (UOL Group) 公布，截至6月30日的上半年，其净利润同比增长23%，从2.055亿新元增至2.522亿新元。

该公司在周三（8月12日）提交给交易所的文件中表示，利润增长主要得益于合资房地产开发项目带来的更高应占利润，以及投资性房地产的净公允价值收益。

上半年每股盈利从去年同期的0.2433新元增至0.2980新元。

上半年营收同比下降7%，从15亿新元降至14亿新元，主要原因是集团通过合资企业开展了更多的开发项目，导致房地产开发业务的营收下降。

来自合资公司的应占利润从之前的2.4万新元大幅跃升至8380万新元，主要来自 Parktown Residence 和 Skye at Holland 项目的利润确认。

房地产开发业务营收下降14%至6.288亿新元，低于2025年上半年的7.317亿新元。

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这一下降是由于 Pinetree Hill 和 Watten House 项目的进度营收确认额较低，以及已于2025年10月获得临时入伙准证（temporary occupation permit）的 AMO Residence 项目在本期没有营收贡献。

但这一下降被 Upperhouse at Orchard Boulevard 的新营收确认，以及 Meyer Blue 和伦敦 The Sky Residences 项目的更高贡献所部分抵消。

房地产投资营收增长4%至3.167亿新元，这得益于新加坡置地大厦（Singapore Land Tower）和 West Mall 在完成资产增值计划后的更高贡献，以及于2025年8月收购的 Varley Park 项目的贡献。

这部分增长被2025年10月出售 Kinex 商场所抵消。

期内，该集团录得4440万新元的投资性房地产净公允价值收益，扭转了去年同期990万新元的公允价值亏损。

但这被出售天津泛太平洋酒店（Pan Pacific Tianjin）所带来的680万新元其他亏损所抵消；相比之下，集团在2025年上半年因出售仰光宾乐雅酒店（Parkroyal Yangon）而录得1330万新元的其他收益。

酒店业务营收从之前的3.754亿新元微降至3.732亿新元。

与去年一样，该期间未宣布派发中期股息。

由于增加借款为土地和房产收购提供资金，华业集团的净负债率从2025年12月31日的0.20上升至今年6月30日的0.26。

截至6月底，每股有形资产净值为14.16新元，高于2025年12月31日的13.88新元。

展望未来，该集团指出，在健康的供需动态和稳健的家庭资产负债表的支撑下，新加坡住宅市场预计将保持韧性，新屋销售可能保持稳定。

集团补充说，新加坡办公楼市场有望维持积极势头，而零售业预计将保持平稳。

在酒店业方面，稳定的游客到访量和各类活动将为该行业提供支持，但由于全球不确定性、人力限制和成本上涨，经营环境依然充满挑战。