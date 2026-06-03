Franklin Templeton：重塑债券市场的是美国财政赤字，而非去美元化

该公司固定收益首席投资官表示，持续的财政支出等问题可能会使收益率保持高位。

【新加坡】Franklin Templeton固定收益首席投资官Sonal Desai表示，全球去美元化的担忧被严重夸大，而持续的美国财政赤字和去全球化则对债券市场构成了更为重大的长期挑战。

她在接受《商业时报》独家专访时表示，尽管存在对关税和地缘政治的担忧，全球投资者仍然看好美国资产。

“财务顾问会去他们认为有回报的地方。我们发现，去年年底流入美国的资金接近历史最高水平，”她指出，并透露该总额达到1.7万亿美元。

Desai将2025年美元的疲软归因于股市的获利了结、德国放宽严格的政府借款限制以增加财政支出，以及关税的影响。但她认为此次货币大幅贬值是一个例外情况，并表示重演的可能性“极低”。

她补充说，美元一定程度的疲软与其全球储备货币的地位完全相符。

财政赤字与去全球化

她强调了一些可能对债券市场产生更持久影响的因素，例如持续的美国财政支出和去全球化，这些因素将使通胀保持粘性，并将利率推高至超出市场预期的水平。

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Desai补充说，与此同时，美国经济依然强劲，劳动力市场也保持着韧性。

“这似乎是市场真正开始关注的第一年，但这已是美国连续第六年出现巨额财政赤字，”她指出。

然而，Desai澄清说，这并不意味着美国债务已立即达到临界点。尽管近年来名义赤字规模庞大，但强劲的经济增长有助于稳定债务与国内生产总值（GDP）的比率，这让美国比许多其他经济体拥有更多的回旋余地。

“这不代表它不是问题；这只是意味着美国在这方面比其他一些国家有更多的时间。”

Desai还驳斥了美国陷入不平等的“K型”分化这一说法，即富裕家庭的收入和支出不断增加，而贫困家庭则面临收入和消费的萎缩。

相反，她将美国的增长描述为一种“向上倾斜的E型”，即每个人的收入都在增长，但最富裕人群的收入增长更快。

除了财政赤字，去全球化也可能带来更多通胀压力，其驱动因素包括能源转型以及“近岸外包”（near-shoring）——即将供应链转移到地理上更近的邻国。

“所有人都同意可再生能源是件好事。它在短期内会引发通胀，在可能持续十年或更长时间的过渡期内也是如此，”她解释道。

关于“近岸外包”，她指出这是一个不可避免的趋势，尤其是在新冠疫情之后，人们意识到供应链的弹性不足。“这个趋势不会逆转，”她补充道。

固定收益投资机会

在此背景下，Desai表示，投资者应谨慎对待大举押注利率下降的行为。

尽管美国联邦储备局（美联储）经常将当前的联邦基金利率描述为适度紧缩或限制性的，但Desai认为当前环境是适度扩张性的，并估计中性基金利率更接近4.25%。

这一4.25%的估计是基于约2%的通胀率和约2.25%的生产率增长的假设，这与美联储约3%的长期预测形成对比。

她认为目前没有必要在久期上进行大规模押注，并表示观察人士应专注于主动、高度选择性的配置，并严格偏向短久期策略。

基于这一观点，她认为目前约4.4%的10年期美国国债收益率并无特别吸引力。

在区域方面，由于持续的伊朗危机，Desai认为亚洲的投资价值不大。她指出，印度、泰国、印度尼西亚和菲律宾因其经常账户赤字和对进口能源的严重依赖而尤其脆弱。相比之下，她认为拉丁美洲有更好的机会，该地区似乎受燃油价格波动的影响较小。

她表示，尽管企业信贷利差仍处于历史低位，但整体收益率仍然具有吸引力。“你必须非常积极，精选头寸，并认识到你不会看到利差收窄，”她指出。“利差甚至可能小幅扩大，但票息本身很有吸引力。”