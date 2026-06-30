瑞银：美元贬值导致亚太地区2025年财富增长最慢

汇率影响拖累了该地区在全球财富中的份额，但该地区仍是长期增长的驱动力

瑞银发现，东南亚2025年个人总财富录得1.6%的增幅，为全球各地区中最小。 图片：路透社

[新加坡] 2025年，亚太地区的个人财富增长最为缓慢，原因是美元贬值影响了货币升值地区的财富增长。

瑞银于周二（6月30日）发布的《全球财富报告》显示，亚太地区（Apac）的个人总财富增长率为5.9%，而美洲地区为8.5%，欧洲、中东和非洲（Emea）地区为17.5%。

2025年，东南亚的个人总财富增幅为全球最低，仅为1.6%；大中华区（包括中国大陆、香港和台湾）的增幅为4.6%。

瑞银表示，许多亚太市场“因其货币与美元挂钩或关联，未能像欧元那样因货币升值而受益”。

这导致该地区在全球财富中所占的份额从2024年的36%下降至2025年的32.8%。

与此同时，由于欧元走强，Emea地区实现了“显著增长”，其在全球财富中的占比从2024年的不足25%上升至2025年的超过26%。

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尽管如此，2025年大中华区和东南亚合计占全球财富的近三分之一，占比分别为18.5%和11.5%。

以美国为首的北美地区占比38.1%，而西欧占比21.9%。

全球财富基础扩大，亚太地区长期前景保持不变

瑞银全球财富管理首席投资办公室经济学家 James Mazeau 表示，亚太地区在2025年的增长放缓，但这并不影响其未来将成为财富增长强劲驱动力的预测。

他在一次媒体吹风会上表示：“与其他市场相比，今年亚太地区的增长略有放缓，但这并不说明其未来前景如何，也不代表未来几年的增长将如何发展。”

瑞银发现，总体而言，以美元计算的全球个人财富增长了10.8%，“显著超过”了2024年4.6%和2023年4.2%的增幅。

2025年，新加坡的成人人均财富为527,217美元，全球排名第六，位列瑞士、美国和香港等市场之后。在成人财富中位数方面，新加坡以96,434美元排名第二十。

瑞银还发现，财富金字塔正变得更像一个菱形，因为最低财富阶层的规模现在仅比次低阶层略宽，这表明“个人在财富阶梯上正在稳步晋升”。

目前，总财富在0至1万美元之间的人口约有16.2亿（占42.1%），而总财富在1万至10万美元之间的人口有16.8亿（占41.1%）。

瑞银指出，随着时间的推移，个人正从最低财富阶层向上一阶层流动，几乎没有例外。

展望未来，瑞银全球财富管理首席经济学家 Paul Donovan 表示，由于对中东战争及油价上涨可能导致消费者支出下降的担忧，2025年的财富水平对今年的增长率产生了“相当大的影响”。

他表示：“我们已经看到财富在支持经济周期方面发挥了重要作用。”

“拥有相对良好财富水平所带来的保障，以及动用储蓄的能力，对2026年迄今为止的增长叙事而言，实际上已变得非常重要。”