美国半导体公司Ambiq Micro通过第二上市登陆新交所

该公司保留其在纽约证券交易所的主要上市地位

为方便新加坡的散户和机构投资者参与，Ambiq Micro在新交所的股票采用了为本地市场量身定制的交易机制。 照片：AMBIQ MICRO

【新加坡】总部位于美国的超低功耗半导体解决方案设计公司Ambiq Micro于周四（7月30日）在新加坡交易所（SGX，简称新交所）主板开始交易。

这家总部位于德克萨斯州奥斯汀的公司是通过介绍方式进行第二上市，这意味着公司没有向公众发行或出售任何新股，也未在新加坡筹集新资本。该公司保留其在纽约证券交易所（NYSE）的主要上市地位，并于2025年7月在纽交所上市。

在Ambiq Micro于新交所上市之际，其在纽交所主要上市的股票正经历波动，该股周三收于57.26美元。近几周，在全球半导体股普遍遭抛售以及投资者对人工智能资本支出回报感到紧张的背景下，该股面临下行压力。

新交所集团全球销售与发起部主管Pol de Win表示：“Ambiq的上市使其成为首家在新交所挂牌的大型全球无厂半导体设计公司，让投资者有机会接触到科技领域增长最快的两个领域，即人工智能和半导体。”

“随着人工智能走出数据中心并进入日常设备，在新加坡上市能提升Ambiq在亚洲投资者中的知名度，同时也支持其研发和区域市场扩张。”

在新加坡开市后的头10分钟内，Ambiq Micro的股票没有成交记录。

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跨境交易

为方便新加坡的散户和机构投资者参与，Ambiq Micro在新交所的股票采用了为本地市场量身定制的交易机制。

股票完全以新元报价和交易，并且每手股数较小，为10股，以提高可及性。投资者还可以通过新加坡中央托收（CDP）的跨境程序，以无纸化方式在新交所和纽交所之间转换和转移股票。

此次第二上市与Ambiq Micro在新加坡日益扩大的业务版图相符。今年早些时候，该公司宣布在新加坡启动一项为期多年的研发计划，并得到了经济发展局的支持。

该公司以其专有的“亚阈值功率优化技术”（Sub-threshold Power Optimized Technology）平台而闻名，据称该平台能显著降低人工智能边缘设备的功耗，例如可穿戴设备和智能基础设施。

Ambiq Micro表示，其新加坡研发中心将作为推动下一代边缘人工智能技术发展和培养集成电路设计专业人才的焦点。