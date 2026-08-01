美国：亚马逊缓解人工智能相关忧虑，华尔街收高

该科技巨头强劲的季度报告提振了投资者信心

【班加罗尔讯】华尔街周五（7月31日）收高，科技巨头Amazon的强劲季度报告提振了投资者对人工智能相关股票的信心，带动大盘上扬。与此同时，Apple因业绩令投资者失望，股价下跌。

Amazon.com公布了四年多来最强劲的季度营收增长后，其股价飙升超过15%。该公司的业绩，连同Microsoft周三发布的类似报告，缓解了投资者对人工智能数据中心可能存在过度支出的担忧。

本月，市场担忧对人工智能基础设施的大量投资可能需要过长时间才能获得回报，这动摇了全球市场，并引发了对近年来处于华尔街涨势中心企业的质疑。

俄克拉荷马州塔尔萨市Longbow Asset Management首席执行官Jake Dollarhide表示：“此前市场担心Amazon的支出只是‘登月式’的投资，是一种不负责任的支出，而（首席执行官）Andy Jassy则彻底消除了这些担忧。”

费城半导体指数微升0.1%，但仍较6月22日的收盘纪录高点下跌超过20%。Apple警告称供应限制将损害增长后，其股价大跌7.4%，这加剧了市场对近期iPhone提价将削弱消费者需求的担忧。

尽管其他科技股上涨，但Apple股价的暴跌仍导致标普500科技指数下跌0.5%。Microsoft上涨3%，延续了周四的涨势；该公司此前预测云业务增长将强于预期，使其股价周四大涨超过15%，创下2008年以来的最大单日百分比涨幅。在预测第三季度营收将高于预期后，Monolithic Power Systems股价上涨超过8%。

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标普500指数上涨0.7%，收于7,489.72点。尽管该指数上涨，但下跌股与上涨股的数量比为1.3比1。

纳斯达克指数上涨1%，报25,373.85点；道琼斯工业平均指数上涨0.5%，报52,485.03点。

美国交易所成交量巨大，交易量达206亿股，而此前20个交易日的平均成交量为171亿股。

本周，标普500指数上涨1.1%，纳斯达克指数上涨1.6%。

整个7月份，标普500指数与6月底基本持平，而纳斯达克指数则下跌了3.2%。在2026年，两大指数均上涨了约9%。

根据伦敦证券交易所集团（LSEG I/B/E/S）的数据，分析师平均预期标普500指数成分股公司第二季度总盈利将同比增长48%，其中大部分增长由人工智能相关股票贡献。

根据LSEG的数据，强劲的盈利预测和近期的股价下跌，使得标普500指数目前的预期市盈率约为20倍，略高于其19倍的10年平均水平。路透社