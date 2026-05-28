Valuetronics下半年盈利因消费电子产品销售疲软大跌69.8%，并修订股息政策
营收下滑5%至8.237亿港元
- 消费电子产品部门的营收同比下滑51.4%至8430万港元。 图片来源：VALUETRONICS
本文由AI辅助翻译
【新加坡】Valuetronics公布，截至3月31日的下半财年，公司净利润从去年同期的7990万港元下滑69.8%，至2410万港元（约合390万新元）。
这家电子制造业产业群服务提供商于周四（5月28日）表示，这相当于每股盈利（EPS）为0.059港元，较去年同期的0.195港元同比下降69.7%。
营收录得8.237亿港元，较之前的8.669亿港元下滑5%。
业绩下滑主要由于消费电子产品部门的贡献减少，该部门下半年营收为8430万港元，同比下滑51.4%。
与此同时，工业和商业电子产品部门的下半年营收同比增长6.6%，至7.394亿港元。
集团建议派发每股0.14港元的末期股息，以及每股0.16港元的特别股息。
加上已于2025年12月支付的每股0.08港元的中期股息，Valuetronics在2026财年宣布派发的总股息达到每股0.38港元。
这比上一财年宣布的每股0.27港元总股息同比增长40.7%，反映出2026财年的股息派发率达到132%。
全年来看，净利润从1.704亿港元同比下滑31.3%至1.171亿港元。基本每股盈利从一年前的0.416港元下滑31%至0.287港元。
2026财年营收从17.3亿港元下滑4%至16.6亿港元。
修订股息政策
同样在周四， Valuetronics 将其股息政策从原先占年度净利润的30%至50%区间，提高至50%至70%的区间。
此外，集团还宣布了一项计划，将通过派发特别股息和股份回购计划，向股东回报约3亿港元。
该计划包括在2027财年向股东回报约1.46亿港元，其中包括针对集团2026财年业绩派发的6600万港元特别股息，以及不少于8000万港元的股份回购。剩余金额将分配用于2028财年的股东回报。
该计划将在截至2027年3月和2028年3月的财年之间执行，并已为营运资金、资本支出、流动性国库和增长机会作出适当分配。
集团表示，其资本管理（包括股息政策和股份回购计划）将根据其不断发展的业务战略、财务状况、流动性需求、资本需求和市场状况进行定期审查。
消息公布后，Valuetronics股价于周四上涨12.9%或0.13新元，收于1.14新元。
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