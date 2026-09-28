MSCI：第二季度风险投资领跑亚太私募市场回报

基础设施表现亦优于全球同行；房地产回报依旧低迷

【新加坡讯】指数提供商MSCI的数据显示，在2026年第二季度，风险投资（VC）领跑亚太私募市场回报，与此同时，基础设施的表现也优于全球同行。

亚太地区风险投资第二季度回报率为6.7%，使其成为该地区在MSCI季度报告中表现最佳的私募资本策略。这一回报率较第一季度的3.7%有所跃升。

然而，第二季度的这一表现仍低于全球风险投资12.7%和北美地区14.5%的回报率，但领先于欧洲的3.4%。

MSCI私募资本指数与分类法主管 Courtney Scharff 表示，后期阶段的初创公司一直在推动亚太地区风险投资的回报，其中人工智能行业为回报增长提供了动力。

她告诉《商业时报》（The Business Times）：“亚太地区的后期风险投资实际上已连续两个季度表现强劲，这是一个非常好的迹象。从行业表现的角度来看，这正是其驱动因素。”

范围更广的MSCI亚太私募股权封闭式基金指数第二季度回报率为3.4%，高于上一季度的1.7%。

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除风险投资外，并购基金的回报率为2.2%，而扩张资本的回报率为负1.9%。

基础设施表现优异

基础设施是亚太地区回报的另一个亮点领域，其在2026年第二季度的回报率为2.7%，略高于全球基础设施2.5%的回报率。

过去12个月，亚太地区基础设施的回报率为12.8%，高于北美地区的11.7%和欧洲的1.9%。

亚太地区的基础设施回报已连续四个季度为正，相比之下，欧洲有一个季度为负，另有两个季度接近于零。

Scharff 表示，这一资产类别目前正在演变。除了铁路、公用事业和港口等传统资产，如今的基础设施还包括AI数据中心以及医疗设施和学校等社会基础设施。

她补充道：“你不仅在为你的投资组合寻求有益的回报，而且还在投资于能够造福周边社区的基础设施，我认为这是基础设施所提供的一个独特之处。”

在亚太地区，2026年第二季度基础设施的部分回报虽然是由数据中心驱动，但港口或交通设施升级等传统基础设施投资也发挥了作用。这类投资在历史上一直为投资者带来稳定的回报。

Scharff 说，亚太地区的投资者从这类投资中获得了稳定的基础回报，同时还从数据中心等高增长领域获得额外回报。

房地产市场低迷，亚太私募信贷保持坚挺

亚太地区乃至全球的房地产市场依旧低迷。2026年第二季度，房地产在亚太地区的回报率为1%，全球回报率为0.2%。过去12个月，全球房地产回报率几乎持平，为0.1%。

在亚太地区，过去12个月的房地产回报同样低迷，为1.2%。

这与全球房地产债务形成对比，后者在过去12个月的回报率为4.7%。MSCI没有关于亚太地区房地产债务回报的数据。

Scharff 说：“我认为我们正看到资本从房地产转向基础设施，后者正在提供回报，并被视为与房地产相近的资产类别。”

在私募信贷方面，亚太地区的表现相对较好。MSCI亚太私募信贷封闭式基金指数在2026年第二季度的回报率为1.9%，略高于MSCI全球私募信贷封闭式基金指数的1.7%。

Scharff 指出，亚太地区的私募信贷基金并未经历那种困扰其北美同行的赎回排队压力。

北美的私募信贷基金曾面临投资者对其投资组合中占比较大的软件公司受到AI影响的担忧。这些投资者随后试图赎回持仓，从而造成了流动性紧缩。

她补充道，尽管北美市场的表现已回升至1.9%，但赎回队列依然很长。

“（亚太地区的）许多私募信贷倾向于有更多的抵押品支持，因此，对于这些特定基金所持有的资产，其安全性和清晰度都更高，这与美洲基金的结构方式有所不同。”