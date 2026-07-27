汇丰新加坡招聘：100名人工智能专家及100名财富客户关系经理

该银行将在新加坡设立其首个全球人工智能卓越中心

HSBC新加坡首席执行官 Wong Kee Joo 表示，此次扩张“反映了我们对新加坡作为未来领先的财富、贸易和创新中心的信心”。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】金融服务巨头HSBC正为其即将于今年晚些时候在新加坡设立的首个全球人工智能卓越中心，招聘超过100名人工智能专家。

HSBC在周一（7月27日）发布的新闻稿中宣布，这个人工智能卓越中心将与财富管理和全球支付解决方案团队，以及今年早些时候任命、常驻伦敦的首席人工智能官 David Rice 协同工作。

在财富管理方面，这包括由人工智能驱动的财富旅程和人工智能投资组合构建工具。

在全球支付领域，HSBC将为企业财务主管开发代理式解决方案，并推出由人工智能驱动的电子商务支付。

最终，计划将这些在新加坡开发的工具推广至HSBC的整个全球网络。

重点领域将包括自然语言处理、数据科学、人工智能治理和以人为本的设计。HSBC也正在寻求招聘精通人工智能的业务专家。

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HSBC表示，将与新加坡的教育机构和政府部门合作，专注于建立人才储备。尽管一些观察人士担忧应届毕业生在求职科技岗位时面临挑战，但该银行向《商业时报》透露，将与大学联手培训和部署新晋人才。

HSBC在新加坡拥有超过3600名员工。

此外，未来两年HSBC将在新加坡的卓越理财和私人银行业务中增设100个客户关系经理职位，以更好地吸引富裕及超高净值客户。

该银行还告诉《商业时报》，将继续投资于培训；例如，通过其与伦敦商学院合作的财富学院项目。

到2025财年，整个HSBC集团将拥有超过5000名财富客户关系经理和产品专家。

HSBC集团首席执行官 Georges Elhedery 表示，新加坡“在我们的亚洲业务增长和领导地位中扮演着至关重要的角色”。

他补充说：“新加坡强大的人才和充满活力的生态系统，将有助于推动我们的全球人工智能愿景。这个愿景是赋能我们的同事使用人工智能，为每位客户创造个性化体验，并安全、实时、大规模地交付。同时，人类的判断、决策和问责制仍将是核心。”

HSBC新加坡首席执行官 Wong Kee Joo 表示，此次扩张“反映了我们对新加坡作为未来领先的财富、贸易和创新中心的信心”。

Wong 补充说：“这也加强了HSBC新加坡作为一个能力建设平台的作用，这些能力既可以服务本地客户，也可以扩展到我们的全球网络。”

他进一步阐述了他认为与新加坡经济战略评估的目标相一致的三个银行战略领域，该评估旨在将新加坡定位为人工智能、贸易和投资的焦点。

他告诉《商业时报》：“其一是加强新加坡作为互联互通和值得信赖的枢纽的角色，因为我们看到许多投资以新加坡为跳板进入亚细安。其二是培育一个更具活力的企业生态系统，使更多总部设在新加坡的公司能够扩展规模并在全球取得成功。”

Wong 补充说，第三，HSBC将探索如何在自身优势领域实现全球领先地位。

支付与技术

Wong 表示，人工智能卓越中心将研究的领域之一是代理式电子商务。该银行已与 Mastercard 合作，为一家采购办公家具的公司试行了端到端的代理式商务流程。

这项在新加坡的试点连接了一个采购生态系统，其中包括一家跨国企业买家、新加坡采购平台 SourceSage 和电子商务供应商 FortyTwo，由HSBC提供安全支付服务。

Wong 说，人工智能卓越中心未来可能探索的一个场景是，公司的 AI 代理与银行的 AI 代理进行对话。他补充道：“这就是我们设想的人工智能融入我们各种平台和决策过程的方式。”

Wong 指出，这类创新流程反映了新加坡成为值得信赖的支付解决方案中心的潜力。

HSBC新加坡在这一领域早已积极布局。去年，它建立了一个固定金额卓越中心，以探索如何将新兴固定金额技术应用于金融服务。

这意味着专注于固定金额安全，以保护关键基础设施免受未来固定金额攻击。该中心使监管机构、研究人员和金融科技公司能够试验标准和实际用例。

HSBC也一直致力于代币化存款和区块链技术的研究。这是使供应链快速安全的一种方式，因为公司的所有供应商都可以在一个平台上得到验证。

Wong 说，该解决方案已在六个司法管辖区推出——新加坡、香港、卢森堡、英国、美国和阿拉伯联合酋长国。

企业和业务的区域扩张

Wong 说，在HSBC最近对新加坡公司的一项调查中，几乎所有公司（约98%）都有向海外发展的愿望。该银行旨在提供合适的结构、平台和连接性，以帮助它们进行海外扩张。

Wong 说：“我们正在对新技术进行大量投资——这些技术能够驱动并满足客户的期望。作为一家国际银行，我们需要在这些领域进行投资，以拥有一个全球性的交易银行平台，能够在所有领域和地理位置上支持客户。这样，企业就能全面了解其在多个市场的全部交易流。”

这对新加坡尤为重要，新加坡是一个区域中心，而HSBC新加坡旨在为整个亚细安地区的客户提供支持。

除了服务大型企业外，HSBC新加坡的创新银行平台于去年10月推出。

该平台为初创公司提供支持，帮助它们扩展规模，并将其与投资者联系起来，同时提供专业知识。Wong 说，该平台上有900名HSBC专业人士，银行已准备好为初创公司提供经营业务的建议，例如什么是合适的股权与债务组合。

他说：“许多创始人有很好的想法，但在管理日常交易或营运资本需求方面可能没有那么多经验。”

“我们与私募股权公司合作，为他们的被投公司提供解决方案，帮助它们管理营运资本。凭借我们广泛的全球网络，我们将它们与其他初创公司、家族办公室和投资者联系起来，创造新的机会。”

财富

在财富领域，HSBC将其服务视为一个连续体，例如，银行可以在企业家进行首次公开募股后继续为其提供帮助。

Wong 说：“然后，我们创造和构建产品来支持企业家的成长，甚至帮助他们进行遗产规划。”

“第一波企业家从房地产赚钱，下一波则从制造业产业群中获利。许多新一代企业家来自健康科技、清洁技术和科技相关领域。对HSBC而言，我们希望提供一个全面的解决方案，同时照顾到他们的业务和个人财富。”

新加坡是亚细安区域内的主要离岸批发预订中心和财富中心。HSBC新加坡持续投资于能力、分销和客户体验。该银行早前宣布，将在五年内将技术支出增加一倍，并自2024年以来已开设了四个新的财富中心。