“我们天生享有特权，该如何善用？”：新一代继承人希望在家族办公室中拥有更多话语权

论坛小组成员一致认为，富裕家庭需要给予年轻成员做决定的空间。

多代同堂的家族办公室常常需要在传承规则与新一代成员的创新想法之间寻求平衡。 图片来源：商业时报资料照片

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【新加坡】一个家族办公室论坛的与会嘉宾表示，富裕家庭在寻求坚守其财富赖以建立的价值观的同时，也需要给予下一代空间来做出决策和规划自己的道路。

与会嘉宾补充说，虽然代际冲突在所难免，但家族必须明确其愿景，并相信下一代能够将其传承下去。

Jean Yip 集团 (Jean Yip Group) 董事、家族第二代成员 Russell Wee 说：“维护家族价值观和家规是家族办公室的全部意义所在。

“当然，大家会有不同的视角，但这并不意味着目标有所不同。”

随着亚洲将在未来15年内迎来12万亿美元的财富转移，继承、治理以及传承内容等问题在周四（10月15日）于安达仕酒店 (Andaz) 举行的 BDO 全球私人客户研讨会上受到重新审视。

财富管理学院 (Wealth Management Institute, WMI) 最近的一项研究发现，十分之七的高净值家庭准备将财富转移给后代，但只有约一半的家庭认为下一代已准备好参与家族办公室的事务。

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在关于新一代在家族办公室中角色的专题讨论中，新加坡家族办公室 Takahe 的投资专业人士 Shareen Sandhu 表示，应将年轻的家族成员视为财富的管理者，而不仅仅是被动的受益人。

作为第二代成员，她说道：“这正视了一个显而易见却又常被回避的问题——我们天生享有特权。我们该如何利用它？又该如何更深入地了解这个仅因出身而获得的位置？”

她补充说，一旦家族价值观根深蒂固，下一代成员也可以在此基础上成长和尝试。

许多新一代成员在进入家族企业或办公室时，也带来了他们在外部职业生涯中获得的技能。

同为与会嘉宾的 Icon Cozmo Realty 首席运营官 Angel S. Kurnia 在加入家族办公室之前，曾创办了一家健康健身企业。

对她而言，家族办公室的首要目标是传承价值观，而不仅仅是财富。

Jean Yip 集团的 Wee 表示，在加入家族前曾在外部机构工作的经历，让他对“更大的格局”有所理解。

他强调了管理期望的必要性，并说：“未来当您与子女在家族办公室共事时，我建议将他们视为专业人士，而不仅仅是您的孩子。”

弥合代沟

多代同堂的家族办公室常常需要在传承规则与新一代成员的创新想法之间寻求平衡。

Kurnia 表示，弥合这一差距可能充满挑战，因为每一代人都有着不同的行事准则。

在另一场专题讨论中，Highland Family Office 的负责人兼首席执行官 Richard Mak 表示，他的家族办公室在1992年起草了一份家族章程，此后该文件经过了多次更新和修订。

该章程规定了流动性要求、最低投资规模和道德准则等原则，作为第三代成员的他必须遵守。

其中一条严格的条款禁止家族使用杠杆。

他说：“当我们审视当前的市场形势时，由于家族章程的限制，我们不得不放弃许多我看到其他家族办公室正在做的事情，因此会错失很多机会。”

“但是……我们更看重安稳的睡眠和资本保全。”

影响力投资与耐心资本

在第三场专题讨论中，发言者表示，家族应确保其治理体系能够支持“耐心资本”和长期投资，无论是对公司还是对社区的投资。

新加坡交易所 (Singapore Exchange, SGX) 资本市场、全球销售与发行部主管 Koh Jin Hoe 指出，对于企业而言，家族提供的不仅仅是资本，还有创业经验和人脉网络。

新加坡管理大学 (SMU) 副教授 Kenneth Goh 指出，私人资本也最适合支持系统性的变革，因为它们往往更具耐心和灵活性。

他说，更有能力和兴趣解决长期生存性问题的往往是下一代，因为“他们可能失去的最多”。

问题在于，这类投资的回报往往需要很长时间才能显现，这对于需要通过短期业绩来证明自身信誉的新一代成员而言，可能与直觉相悖。

他说，解决方案是调整治理体系，以容纳此类风险。

他表示：“我认为，允许支票簿慈善很重要；但也要为更具催化作用的投资留出一些空间，这类投资的成果只有在长期才能看到。”

新加坡的稳定性仍是吸引力所在

与会嘉宾一致认为，在全球不确定性日益加剧的背景下，新加坡作为稳定象征脱颖而出。

新加坡金融管理局 (金管局) 银行发展署署长 Teo Kai Xiang 说：“如今的韧性不仅在于家族办公室自身的结构，还在于其扎根之地。

“在一个确定性日益稀缺的世界里，这也是新加坡持续吸引家族办公室的原因之一。”

Teo 承认与香港存在竞争，但他表示这是良性竞争，因为它能确保两地金融中心不断创新。

他指出，事实上，两地金融中心是互补的，因为它们各自为进入不同市场打开了大门，目前大多数家族办公室都在香港和新加坡两地运营。

他补充说，这种“一加一”策略可以支持两个市场的持续增长。