和合控股进军新加坡学生宿舍市场 承建南洋理工大学1398床位项目

Y Suites学生公寓项目目标于2029/30学年投入运营

该项目预计将成为新加坡自治大学校园内规模最大的私人开发与运营学生宿舍设施。 效果图：WEE HUR HOLDINGS

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[新加坡] 和合控股 (Wee Hur Holdings) 正在进军新加坡的特定用途学生宿舍（Purpose-Built Student Accommodation, 简称PBSA）市场，将在南洋理工大学 (NTU) 承建一个拥有1398个床位的Y-Suites学生公寓项目。

这家在新加坡上市的房地产与建筑集团于周五（10月16日）表示，经过竞争性的意向书表达和提案征集流程后，南洋理工大学已就该项目向其颁发了一份授予书。

该授予书涵盖了该宿舍设施的设计、施工、融资、运营和维护。双方正在努力敲定最终协议，而此次授予须遵守协议的条款与条件。

和合控股表示，该项目建成后，预计将成为新加坡自治大学校园内规模最大的私人开发与运营学生宿舍设施。

该学生公寓将主要面向研究生，仅有少量床位分配给本科生。这也将是和合控股在新加坡的首个Y Suites品牌资产。

项目建设目标于2027年第三季度开始，并计划在2029/30学年初投入运营，但这须获得南洋理工大学和监管机构的批准。

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该项目将通过一个特殊目的公司（special-purpose vehicle）进行，由和合控股负责从设计、施工到运营和维护的整个开发过程。

这块面积约6000平方米的未开发地块位于南洋理工大学主校区内的南洋连路30号旁。根据最终协议，项目公司将获得为期20年的初始土地租约，并可选择续租两次，每次五年。

和合置业首席执行官 Goh Chengyu 表示，此次中标将增加集团的开发项目储备，并为其建筑业务提供更高的可见性。

他补充道：“通过从零开始开发并长期运营这个特定用途学生宿舍，我们可以将在房地产全生命周期（从设计、施工到运营）的经验应用其中。”

该项目也使和合控股的学生宿舍业务扩展到继澳大利亚和香港之后的第三个市场，与此同时，集团正在亚太地区构建其Y Suites平台。

和合控股首席投资官兼和合资本首席执行官 Goh Wee Ping 表示，将Y Suites品牌引入新加坡，是集团实现打造区域性特定用途学生宿舍平台这一宏愿的“重要一步”。

他表示：“与南洋理工大学合作，让我们能将经验带回本土市场，同时进一步洗牙我们相信能为集团创造长期价值的平台。”