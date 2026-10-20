伟合获悉尼地块收购选择权 拟建471床位学生公寓

该项拟议收购预计将于2027年下半年完成

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[新加坡] 主板上市公司伟合 (Wee Hur) 已获得一份无条件选择权，可收购位于澳大利亚悉尼的一处地块，计划用于开发一个拥有471个床位的学生公寓项目。

该房地产开发商在周二（10月20日）的声明中表示，这处位于Wollstonecraft区Nicholson街35至51号、面积2744平方米的地块，计划用于建造一栋12层高的特建学生公寓。公寓将提供单间、套间和双卧户型。

该项拟议收购的金额未披露，预计将于2027年下半年完成，但这取决于选择权的行使和交易的最终完成。

该地块距离Crows Nest地铁站仅三分钟步行路程，且邻近悉尼大学、悉尼科技大学和麦考瑞大学等多所高校。

伟合计划通过与外部资本伙伴成立一家特殊目的公司（special-purpose vehicle）来进行此次收购与开发，并保留部分股权。投资结构尚未最终敲定。

Intergen Property Group将担任该项目的本地投资经理，开发工作则由Wee Hur Capital负责。

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项目建成后，预计将以伟合旗下的Y Suites学生公寓品牌进行运营，具体运营安排尚待最终确定。

该拟建项目将进一步扩大伟合在澳大利亚的学生公寓投资组合。其现有组合包括位于悉尼、已投入运营的409床位Y Suites on Margaret公寓，以及一个位于阿德莱德、拥有708个床位并计划于2027年第四季度完工的项目。

该集团的业务也已拓展至香港，并于近期宣布将在新加坡南洋理工大学开发一个拥有1398个床位的学生公寓项目。

伟合股价周二收于0.595新元，上涨0.01新元，涨幅为1.7%。