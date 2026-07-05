一周内幕收购与公司回购
在过去的五个交易日中，约50家主要上市公司申报了超过120项董事权益和主要股东持股变动。
- 在这五个交易日中，共有27家主要上市公司进行了股票回购，总金额达3700万新元。 The Business Times
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 在基准指数盘整之际，截至7月2日收盘的五个交易日中，董事和首席执行官的交易活动有所增加。
在过去的五个交易日中，约50家主要上市公司申报了超过120项董事权益和主要股东持股变动。
董事或首席执行官共申报了32笔收购和11笔脱售，而主要股东则记录了11笔收购和3笔脱售。这其中包括以下公司申报的首席执行官或董事收购： Aspial Lifestyle 、 Duty Free International 、 Elite UK Reit 、 GSH Corporation 、 Heeton Holdings 、 Hong Fok Corporation 、 Hosen Group 、 Leong Guan Holdings 、 LMS Compliance 、 Marco Polo Marine 、 mDR 、 Megachem 、 Nam Cheong 、 Nera Telecommunications 、 Singapore Shipping Corporation 、 Stamford Land Corporation 、 Tuan Sing Holdings 、 Ultragreen.ai 以及 VCPlus 。
此外，在这五个交易日中，共有27家主要上市公司进行了股票回购，总金额达3700万新元。
近期的股票回购动态包括 Yangzijiang Maritime Development 和 Winking Studios 启动的首次股票回购计划。Yangzijiang Maritime Development 于6月25日和26日共回购了143万股股票，总金额为84万新元；而 Winking Studios 则在6月的六个交易日内收购了66万4600股股票，总金额为15万新元。
Lincotrade & Associates Holdings 也在7月2日继续其股票回购计划，以5万7931新元的价格回购了18万4900股股票。
Aspial Lifestyle：主席在筹资活动后继续进行市场收购
6月26日至30日期间，非执行主席 Koh Wee Seng 通过市场交易以每股0.354新元的平均价格，共收购了133万1200股股票，总代价为47万1245新元。此举使其直接权益从9.88%增至9.95%，总权益从75.60%增至75.67%，其间接权益则保持在65.72%不变。
6月16日，Aspial Lifestyle 以每股0.402新元的发行价发行了6170万9489股优先配售股。6月26日，该集团通过其间接全资子公司 Maxi Cash (Malaysia) 完成了对三家马来西亚公司的收购，总价值4640万新元，扩大了其区域业务版图。
Nera Telecommunications：执行主席稳步增持股份
6月25日至30日期间，执行主席 Steve Chu 通过市场交易以每股0.163新元的平均价格，共收购了56万零800股股票，总代价为9万1450新元。这些收购使其直接权益增至0.585%，延续了自1月7日开始的一系列市场收购活动。
在2025财年（截至12月31日），Nera Telecommunications 报告收入为1亿零20万新元，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）恢复正值为280万新元，并在2025财年下半年实现了180万新元的税前利润。该集团在2025财年结束时还拥有720万新元的净现金头寸和1亿零450万新元的未完成订单，同时继续扩大在管理服务、网络安全、安全运营中心和网络运营中心服务方面的高利润率经常性收入来源。
Nam Cheong：执行主席增持间接权益
6月25日至30日期间，执行主席 Tiong Su Kouk 通过一系列市场收购，以每股1.096新元的平均价格，增持了24万5300股 Nam Cheong 的间接权益。这些收购包括6月25日的9万股、6月26日的5万股和6月30日的10万5300股。其间接权益从6.640%增至6.701%，总权益从23.913%增至23.974%。
Nam Cheong 将其重组债务从2024年3月完成债务重组时的4亿9220万令吉（约合1亿2089万美元）减少至2026年4月时的2亿8500万令吉。管理层表示，集团将继续专注于实现长期可持续增长，同时保持审慎的债务水平。
LMS Compliance：合规需求增长，首席执行官增持股份
6月25日和26日，执行董事兼首席执行官 Ooi Shu Geok 博士通过市场交易增持了22万股 LMS Compliance 的间接权益，总代价为9万5689新元，使其总间接权益从77.61%增至77.77%。Ooi 博士的权益是通过其在 Louis May 和 Fitcorp Value 的持股实现的。
此次收购的平均价格为每股0.435新元。
LMS Compliance 在亚洲提供环境、社会和治理（ESG）鉴证、实验室测试、认证和合规技术解决方案。在2025财年，该集团报告收入增长32.5%至3360万令吉，税后净利润增长29.8%至680万令吉，股东随后在4月的年度股东大会上批准了每股0.01新元的期末股息。
5月，RHT Capital 开始覆盖 LMS Compliance，给予“买入”评级和0.68新元的目标价。RHT 强调，该集团是 ESG 鉴证、认证和合规服务领域日益增长的监管条例的受益者，并预测其收入可能从2025财年的3360万令吉增至2027财年的6300万令吉。该报告指出，争取新市场份额的执行力、有机增长的速度以及宏观和贸易环境是其估值面临的主要风险，同时单独指出继任计划是一个中期考虑因素。
iWOW：1500万新元配售支持增长计划
6月30日， iWOW Technology 宣布拟以每股0.225新元的价格配售高达6670万股新股，筹集最多1500万新元的总收益。此次配售由 Zico Capital 担任配售代理，并已任命 Maybank Securities 为副配售代理。
此次配售需获得股东批准，预计将占公司现有已发行股本的约24%，占扩大后股本的19.3%。每股0.225新元的配售价较6月26日0.33新元的成交量加权平均价有31.8%的折让。
iWOW 表示，此次拟议配售旨在加强其资本基础，并支持其在乐龄科技、临床营养和物联网（IoT）业务的增长计划。预计约1450万新元的净收益将用于临床营养制造产能扩张、海外扩张、销售和业务发展计划、研发、收购以及一般营运资金。
该公司还强调，此次配售旨在通过引入机构、合格和战略投资者来扩大和巩固其股东基础，以期随着时间的推移提高市场知名度和交易流动性。
此次拟议配售是在2025年10月完成的一次规模较小的融资之后进行的。当时，iWOW 以每股0.20新元的价格发行了1500万股新股，筹集了300万新元的总收益，使其已发行股本从2亿6310万股增至2亿7810万股。截至5月29日，相关净收益中已有51万3000新元被使用，主要用于支持其乐龄科技无线警报系统项目的资本支出。
最近的这次融资是在其2026财年（截至3月31日）经营业绩改善之后进行的。收入同比增长19%至4130万新元，而营业利润则飙升150%至360万新元。所有五个业务部门均实现收入增长，其中数据通信与企业解决方案部门增长58%至1390万新元，而无线工程解决方案部门增长4%至1580万新元。剔除特殊项目后，调整后净利润改善至280万新元，而2025财年为130万新元。
报告的2026财年盈利继续受到与收购 Roots Communications 相关的440万新元最终公允价值调整的影响，导致净亏损160万新元。公司表示，2026财年标志着三年盈利能力支付期评估期的结束，预计不会再有与该收购相关的公允价值调整。
此次拟议配售恰逢 iWOW 扩展其乐龄科技、临床营养和物联网业务。2026年4月，该公司宣布拟以1120万新元收购 The Gentle Group，这是一家总部位于新加坡的治疗性营养解决方案提供商。
在其2026财年业绩评论中，管理层将此次交易描述为其战略发展的一部分，旨在构建一个涵盖安全、营养和社会联系领域的更广泛的长寿生态系统。iWOW 在2026财年结束时拥有1150万新元的现金及现金等价物，高于一年前的440万新元，而每股净资产值从0.0720新元增至0.0877新元。
本文作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问 sgx.com/research。
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