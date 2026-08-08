当“优质”IPO表现失利——为何上市会受挫以及如何评估
许多近期进行首次公开募股的公司面临结构性劣势，因为它们的规模相对较小。
- 截至周五收盘，今年九宗主要的首次公开募股中，有五宗的交易价格低于其发行价，另外两宗持平。 照片：商业时报资料
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【新加坡】尽管今年许多新加坡的首次公开募股（IPO）表现平平，但首次投资者 Sri Haran 并不后悔购买 Foundation Healthcare 的股票。
“我被这家公司的长期增长潜力所吸引，”这位31岁的投资者说。他在淡马锡（Temasek）支持的这家医疗保健集团于主板上市一周后买入了其股票。
但他的乐观情绪尚未得到回报。自7月8日上市以来，Foundation Healthcare 的股价一直基本持平，这反映了今年新上市公司中的一个普遍趋势。
截至周五（8月7日）收盘，今年九宗主要的首次公开募股中，有五宗的交易价格低于其发行价，另外两宗持平。
去年上市的一批首次公开募股公司的情况也相差无几。 在去年的12家上市公司中（不包括第二上市和反向收购），截至周五（8月7日）收盘，有六家的股价仍低于发行价，另外一家持平。
近期IPO为何步履维艰
华侨银行（OCBC）股票研究部主管 Carmen Lee 表示，许多近期进行首次公开募股的公司面临结构性劣势，因为它们的规模相对较小。
她补充说，在没有机构基金支持的情况下，这些股票的日交易量通常很低，一旦最初的散户兴趣减弱，股价就极易下跌。
资深投资者 Gabriel Yap 表示，首次公开募股的结构设计也能决定其上市初期的表现。
身为投资公司 GCP Global 执行主席的他以今年上市的 UI Boustead Reit 为例，该信托上市时的入住率低于90%。他指出，与入住率持续超过该水平的成熟房地产投资信托相比，这样的资产组合对机构投资者的吸引力较小，因此上市后更可能表现疲软。
Lee 表示，本地上市公司还面临着激烈的全球资本竞争，许多基金更青睐增长潜力强劲的大公司。
购买前应关注什么
Morningstar 亚洲股票研究总监 Lorraine Tan 表示，散户投资者在认购首次公开募股前，应密切关注其估值。
她说：“能够保持在发行价之上的IPO，通常其估值都留有一定的上涨空间。”她补充说，投资者应避开那些定价相对于其公允价值几乎没有上涨空间的公司。
曾建议投资者完全“远离”新加坡IPO的 Yap 表示，投资者还应记住，新上市公司缺乏公开的业绩记录，因此管理层的信誉更难评估。
投资者不应只关注管理层使用的时髦词汇，而应审视高管们打算如何发展业务，是通过内生增长还是通过收购。
同样，新交所（SGX）的市场策略师 Geoff Howie 表示，投资者应了解公司的商业模式、增长前景和IPO募集资金的预期用途，而不是仅仅依赖早期的股价波动。
何时持有，何时卖出
对于已经蒙受亏损的投资者而言，是持有还是卖出的决定，应取决于最初的投资理由是否仍然成立。
Yap 表示，投资者应区分一隻股票是被暂时错误定价，还是其商业模式存在根本性缺陷。对于亏损的公司，他们应评估其业务是否有充足的现金流和资本以避免重复募资。
投资平台 Beansprout 的创始人 Gerald Wong 对此表示赞同，并补充说，投资者应评估公司的基本面是否已经恶化。
为此，投资者可以留意公司的一些特定警告示牌，例如在没有可信复苏路径的情况下反复盈利未达预期、收入明显流失给竞争对手，以及资产负债表不断弱化。
为了限制表现不佳的IPO所带来的影响，Wong 还建议投资者谨慎调整仓位大小，并将此类投资与核心投资组合分开。
与此同时，Howie 表示，投资者应记住，新上市公司只是其公开市场征程的起点，最终应根据它们执行增长计划并长期为股东创造价值的能力来评判。
Haran 表示这正是他所采取的方法。
这位投资者说：“尽管今年的IPO表现存在某些弱点，但这不应阻止投资者认识到一些公司的潜力。”
“如果它们继续实现业务目标，我相信股价最终将反映公司的成功。”
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