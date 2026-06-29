为什么多数IPO会失败——2026年的新股也可能如此
重磅IPO正吸引着投资者，但历史表明，最大的收益往往归于出售股票的一方。
- 市场热情推高了价格——例如，SpaceX在6月的首次公开募股，其规模就大约是Saudi Aramco此前创下的历史最高纪录的两倍。 图片：REUTERS
本文由AI辅助翻译
IPO热潮！SpaceX创纪录的首次公开募股不仅登上了新闻头条，也点燃了投资者的想象力。
随着OpenAI、Anthropic、Databricks和Anduril等更多知名公司准备进行首次公开募股（IPO），即将其股票推向公开市场，许多人看到了巨大的盈利机会。新加坡交易所（SGX）上市活动的回升也提振了本地市场的士气。
但请务必谨慎：历史表明，认购IPO通常是失望多于惊喜。切勿被炒作所迷惑。
虽然有人预测今年新加坡交易所将有近30宗IPO——超过2023年至2025年的总和——但最热门的炒作都围绕着那些总部位于美国、以科技为中心并搭上人工智能主题的公司。
这些公司为何选择现在上市？原因很简单：市场对科技和人工智能的热情已持续高涨数月。
创始人和早期投资者希望在向公众出售股权时实现利益最大化。市场热情推高了价格——例如，SpaceX在6月的首次公开募股，其规模就大约是Saudi Aramco此前创下的历史最高纪录的两倍。
这就产生了一种矛盾：创始人希望高价卖出——或者获得廉价资本，而IPO认购者则希望低价买入。谁更可能了解一家公司的真实价值呢？再加上投资银行充满炒作的营销路演，这种信息不对称就更加严重了。
因此，正如我近四十年前在《华尔街圆舞曲》（The Wall Street Waltz）一书中所写：IPO实际上是“It’s Probably Overpriced”（很可能定价过高）的缩写。
炒作之后便是下跌
诚然，一些IPO在上市初期会大涨，但大多数最终都表现不佳——例如近期在本地上市的新股。灵活办公空间公司JustCo的股价在新加坡交易所上市首日便收于发行价下方18%，随后截至6月23日又暴跌了30%。
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与人工智能概念相关并不能保证IPO成功。客户服务软件公司Toku于1月份在新加坡交易所凯利板（Catalist）上市，当时借助人工智能热潮获得了巨额认购需求——其股票申购量达到了可供应量的近32倍！其股价在首日收盘时较发行价上涨14%……但随后却暴跌了30%。
专注于数据中心的NTT DC Reit——另一只与人工智能相关的热门股——自2025年7月IPO以来股价已下跌3%，而同期海峡时报指数则飙升了26%。
SpaceX呢？在上市后的三个交易日内，其股价（以美元计）较发行价飙升了49%……但在接下来的三天里又下跌了23%。当您读到这篇文章时，它的股价或许再次飙升，又或许没有。
这不是对任何特定IPO的投资建议，而是探讨更长期、更广泛的历史规律。为此，我们来看看美国股市（以美元计）：自1990年以来，52%的新上市公司在上市首月的表现落后于美国标准普尔500指数，回报率中位数低了0.3个百分点。
上市三个月后，60%的公司表现落后，回报率中位数低了五个百分点。六个月后呢？63%的公司表现落后，中位数低了11个百分点。一年和两年后，表现落后的公司比例接近70%，回报率中位数分别低了20和35个百分点。
在股市投资中，时间通常是你的朋友。但在IPO市场并非如此。在上市首月表现领先的48%的公司中，有56%在一年后转为表现落后。
看好当今这些热门公司的长期前景？没问题。但这会在未来3到30个月——即股市所看重的时间框架内——兑现吗？很可能不会。无论如何，历史表明，更好的入场时机最可能出现在IPO热潮消退之后。
有人说，这些大型、知名的IPO与众不同——它们是稳赚不赔的。这很值得怀疑。公司名气大并不能说明什么。看看Facebook在2012年的惨淡上市，或是Uber在2019年差强人意的首秀。问问自己：关于这些股票，你有什么是别人不知道的独到见解吗？
也许你运气好，碰上了一只暴涨的新股。但你会多快卖出呢？通常，获益最多的是那些在IPO前就获得配股的投资者。他们以发行价买入，但往往因为锁定期规则而无法立即出售。
这些巨型IPO已通过私募方式将股票出售给机构、交易所交易基金（ETF）提供商及其他私人投资者。他们中许多人可能急于减持。谁会引发这轮抛售潮呢？
即使情况乐观，也存在另一个问题。如果你认购的IPO股票大涨，感觉会很棒——就像多巴胺飙升一样。自豪感油然而生。投资者会认为这不是运气，而是自己的投资技巧带来了成功。于是便想“再来更多IPO！”但历史证明，这会增加你投资回报受损的几率。认为自己能安然无恙？这是纯粹的过度自信——非常危险！
再者，你能在热门IPO中获得足够的股份，从而对你的投资组合产生重大影响吗？如果可以，又会出现另一个问题：头寸过于集中风险极高。成功的投资意味着耐心和纪律，是一个循序渐进的过程，而非某种快速致富的计划。
还有一个警告：去年10月，我曾告诉过你们，IPO是一个关键的市场情绪指标。大规模的发行可能预示着危险的狂热情绪，为暴跌埋下伏笔。
虽然市场尚未普遍陷入狂热，但对人工智能和美国科技股的预期已充满泡沫。因此，众多公司正排队等待IPO。高涨的市场情绪使得股价更难出现积极的意外表现。在这种情况下，应保持极度谨慎。
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