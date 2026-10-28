丰益国际第三季度盈利2.81亿美元，成功扭亏为盈

剔除去年同期的一次性支出后，净利润下降22.9%

10月23日，国家环境局向包括丰益国际在内的10家新加坡注册公司发出通知。 图片来源：海峡时报

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【新加坡】 丰益国际 (Wilmar International) 公布，在截至9月30日的第三季度中，公司实现净利润2.81亿美元，扭转了去年同期净亏损3.477亿美元的局面。

去年同期的亏损主要是由于向印度尼西亚政府支付了7.123亿美元的赔偿费用。

这家农业综合企业巨头在周三（10月28日）提交给交易所的文件中表示，若剔除这项一次性支出，2026财年第三季度的净利润从2025财年第三季度的3.646亿美元下降了22.9%。

本季度的核心净利润从3.572亿美元下降25.2%至2.673亿美元，尽管营收从191亿美元增长13.6%至217亿美元。

丰益国际表示，其食品部门受到原材料成本上涨的冲击，而饲料和工业产品部门则受到大豆压榨利润率疲软的影响。

合资企业和联营公司的业绩份额也有所下降，主要原因是中国大豆压榨投资业务的表现疲软。

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然而，尽管热带油销量下降，但其表现令人满意；加上油棕种植园业务的产量增加和棕榈油价格稳定，部分抵消了上述不利影响。

在2025年12月起对AWL Agri Business进行并表的推动下，食品部门的销量增长了11.9%，达到1040万吨。饲料和工业产品部门的销量基本持平，为1880万吨。

剔除AWL的贡献，这两个部门的总销量下降了2.7%，至2730万吨，而总营收增长了1.7%，约为194亿美元。

在截至9月30日的九个月里，丰益国际的净利润从前一年的2.473亿美元增长259.9%，达到8.899亿美元。

核心净利润小幅下滑3.4%至9.088亿美元，而营收则增长了15.9%，达到602亿美元。

展望未来，丰益国际预计，在原料成本上涨、大宗商品价格飙升和全球供应中断的背景下，经营环境将持续充满挑战。

该集团表示：“然而，我们核心业务的表现预计将保持韧性。”“凭借我们多元化的业务运营以及对成本管理和运营效率的持续关注，我们对今年剩余时间的业绩表现持谨慎乐观态度，预计将令人满意。”

10月23日，国家环境局向10家新加坡注册公司发出通知，其中包括丰益国际，要求它们提供有关其运营以及与笼罩新加坡的烟霾之间潜在联系的信息。

丰益国际在另一份公告中表示，公司已审查现有信息并评估认为，印度尼西亚的火灾和跨境烟霾并未对公司造成，也预计不会对公司造成任何重大的运营、财务、法律或监管方面的影响。

在业绩公布前，丰益国际股价收盘上涨0.02新元或0.6%，报3.27新元。