因印尼调查，Wilmar股价早盘暴跌10.5%

该公司因涉嫌低价开票和转让定价行为正在接受调查。

对Wilmar的调查是雅加达为加强战略性大宗商品流动管控所采取的系列措施之一。 图片：《商业时报》资料图

[新加坡] 周四（5月28日）上午9时， Wilmar International 股价在早盘交易中一度下跌高达10.5%，报3.15新元，下跌0.37新元。

截至上午9时21分，该股价格回升至3.43新元，但仍下跌0.09新元（跌幅2.6%），成交量约470万股。

随后在上午11时11分，该股跌至3.38新元，下跌0.14新元（跌幅4%），成交量近1060万股。

《商业时报》（The Business Times）周二报道，该公司是10家毛棕榈油（CPO）出口商之一，正因涉嫌低价开票和转让定价行为而接受调查。

低价开票是指通过申报较低的出口价值，将利润转移到税率较低的司法管辖区或支付更低出口税的做法。

印度尼西亚财政部长Purbaya Yudhi Sadewa表示，这些公司将毛棕榈油（CPO）运送或出售给新加坡的贸易公司。这些新加坡公司在加价高达50%后，再将货物转售至美国，这引发了部分出口价值可能已被转移至境外的担忧。

他表示，尽管印度尼西亚国内的出口文件看似准确无误，但在过境记录和目的地定价方面却出现了不一致之处。这表明，有公司可能利用离岸贸易中心在境外获取更高的利润。

总部位于新加坡的Musim Mas公司也在接受调查。

这项调查是雅加达为 加强对战略性大宗商品流动的控制 所做的更广泛努力的一部分。