丰益国际：曾向六家接获烟霾法通知的公司出售商品，但无运营关系

此类销售收入达3712.899亿印尼盾 (约合2250万美元)

国家环境局 (环境局) 正向一批新加坡注册公司索取资料，以调查其与烟霾的潜在关联，丰益国际是其中之一。 图片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】农业综合企业丰益国际 (Wilmar International) 于周六（10月31日）在提交给交易所的文件中披露，该公司曾向印度尼西亚的六家公司出售用于重型设备的化肥和柴油产品。这六家公司已因新加坡的烟霾法而被出具通知。

公司在回应新加坡交易所监管公司 (Singapore Exchange Regulation) 的质询时表示，在截至2025年12月31日的财政年度，此类销售的收入达到3712.899亿印尼盾 (约合2250万美元)。

但丰益国际补充说，它与这六家公司没有运营或供应链关系，这六家公司分别为：

Bumi Andalas Permai

Bumi Mekar Hijau

Paramitra Mulia Langgeng

SBA Wood Industries

Buana Megatama Jaya

Baratama Putra Perkasa

丰益国际还表示，与另外四家公司没有任何运营、供应链或业务关系。新加坡的国家环境局 (环境局) 已根据该国的《跨境烟霾污染法》(Transboundary Haze Pollution Act) 向这四家公司发出了防范措施通知。

这四家公司是：

Sumatera Alam Anugerah

Hutan Lestari Raya

Bangkanesia

Mananjung Hayak

丰益国际也证实，这10家公司均非其子公司。

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在周五各自提交的文件中，Indofood Agri Resources 和 Kencana Agri 表示，它们与环境局点名的10家公司没有运营、供应链或业务关系，并且这些实体也不是它们的子公司。

Kencana Agri 也在周日宣布，将按照环境局的指示，聘请新加坡政府专家小组的评估员，以评估其与印尼境内同烟霾有关的火灾之间可能存在的任何联系。

公司在一份交易所文件中表示，将自愿并自费进行此项工作，并“欢迎有机会与相关当局和独立评估员进行建设性接触”。

此前，丰益国际和 Indofood Agri 连同金光农业资源 (Golden Agri-Resources)、亚洲浆纸 (APP Company) 和亚洲浆纸（中国）(APP Company (China)) 也已同意聘请评估员。

环境局向10家新加坡注册公司发出了另一套通知，要求它们提供有关与跨境烟霾潜在联系的信息，上述公司均在其中。

丰益国际股价周五收于3.01新元，下跌0.10新元，跌幅3.2%；Indofood Agri 下跌1.5%或0.005新元，收于0.325新元；而 Kencana Agri 股价持平，报收0.48新元。