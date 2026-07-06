世界杯热潮：深夜赛事让新加坡商家“坐冷板凳”

由于深夜开球时间引发了成本和劳动力方面的考量，餐饮业者正采取选择性策略。

尽管随着世界杯进入决赛阶段，预计赛事热度将进一步升温，但许多关键比赛的开球时间都在凌晨，而这正是一天中客流量最少的时候。 图片：BLOOMBERG

【新加坡】世界杯或许在球迷中掀起了巨大热潮，但这股欢呼与激情并未完全蔓延至新加坡中央商业区（CBD）的餐饮业者。

由于今年的赛事在北美各城市举行，时差意味着许多比赛在新加坡时间深夜或凌晨进行。其中几场关键比赛的开球时间是本地时间凌晨3点和5点。

因此，新加坡的商家不得不权衡延长营业时间是否具有商业价值；他们在推出过多的世界杯相关活动方面也一直保持谨慎。

时间问题

在屋顶酒吧 1-Arden，一项关键调整是只为特定比赛延长营业时间。

在锦标赛初期，该酒吧播放了几场下午的比赛，但很快就开始接到顾客询问是否也会播放深夜的比赛。目前，该酒吧计划播放两场半决赛、季军争夺赛和决赛，而非全部赛程。

1-Arden 的市场部副总监 Immelia Izalena 表示：“这次的真正不同之处在于比赛时间。上一届的播放时间更为友好，而今年的决赛阶段比赛时间要晚得多，因此我们对选择播放的比赛更加谨慎。”

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2022年世界杯在卡塔尔举行，该国与新加坡有五个小时的时差。

Izalena 指出，由于时间原因，接下来几场比赛的观众群体将“自然有所不同”。

她补充说：“我们预计会吸引更多铁杆球迷，以及那些希望寻找舒适场所一同观看关键比赛的团体顾客。”

Harry's 仅在其驳船码头（Boat Quay）分店播放世界杯比赛。 图片：HARRY’S

与此同时，Harry's 仅在其驳船码头（Boat Quay）分店播放世界杯比赛。该酒吧表示，考虑到其作为体育主题酒吧的定位，播放本届赛事是一个自然而然的举动。

Harry's 市场部主管 Stephanie Howe 表示，一些比赛吸引了明显更多的客流，而另一些则较为冷清，这在很大程度上取决于参赛的球队。

例如，澳大利亚对阵土耳其、突尼斯对阵日本以及巴西对阵日本的比赛吸引了最多的观众。

尽管这些比赛的上座率较高，但该酒吧并未播放所有场次的比赛。其营业时间是否会延长以转播凌晨的赛事，将视需求而定。

业者们正在权衡，增加的需求是否足以覆盖额外的劳动力、水电和物流成本。而需求本身在很大程度上取决于参赛的球队。

在莱佛士城（Raffles City）的 Brotzeit，这家德国餐饮机构正在播放部分精选赛事，并成功吸引了众多顾客。

Brotzeit 的董事总经理 Carsten Kjeldmann 形容这些观赛现场的气氛“充满活力和激情”。

他补充说：“上座率非常理想。我们迎来了许多热情的球迷，其中包括几个选择 Brotzeit 作为观赛聚会地点的大型团体。”

德国酒吧兼餐厅 Brotzeit 在其莱佛士坊（Raffles Place）的分店播放精选的世界杯比赛。 图片：BROTZEIT

周五（7月3日）上午11点左右，该分店有相当多的顾客观看了一场延迟播放的比赛。

Brotzeit 将继续直播部分精选赛事，包括半决赛和决赛。Kjeldmann 表示，热门比赛的上座率通常更高。

一家店通宵营业

一个例外是位于滨海湾 The Sail 公寓的 Gigi Gastrobar and Bistro，该餐厅不仅直播所有比赛，还延长营业时间至24小时不间断运营。

店主 Gigi（他拒绝透露全名）在接受《商业时报》采访时表示，此举与其说是为了追求即时回报，不如说是为了服务熟客。

他说：“我们知道这不会为我们带来丰厚的利润，但我们觉得必须为我们的顾客这样做。这就是我们决定这么做的原因。”

Gigi 补充说，由于比赛时间的原因，整体客流量不大，不过当有亚洲球队或巴西、法国和阿根廷等热门球队参赛时，人气会有所回升。

这家美食酒吧还必须调整其服务团队和厨师的工作时间，以适应运营上的变化。

银行将庆祝活动限于内部

在企业方面，与世界杯相关的活动主要局限于内部员工的参与。

UOB、Standard Chartered（简称 StanChart）和 HSBC 表示，它们已为员工组织了相关活动。

UOB 的管理培训生与集团人力资源部合作，为员工推出了为期一个月的“健康世界杯”项目。该项目包括线上计步挑战、桌上足球锦标赛和每周颠球挑战。

UOB 的“健康世界杯”项目包括一场桌上足球锦标赛。 图片：UOB

该银行的一位发言人表示，此举旨在“鼓励员工保持活力、与同事建立联系并培养团队合作精神，同时庆祝世界杯带来的激情与精神”。

一位发言人称，StanChart 为员工播放了超过10场比赛。

该发言人补充说：“通过播放比赛并为同事创造联系和分享这些体验的机会，我们加强了彼此的关系，培养了归属感，并颂扬了我们员工队伍的包容性。”

HSBC 新加坡也为员工安排了与世界杯相关的活动。

从6月15日到7月19日，该银行在其位于滨海湾金融中心（MBFC）和丰树商业城的办公室内举办了超过15场比赛的现场直播观看活动。

该银行还与 adidas Singapore 和 Weston Corp 合作，在其滨海湾金融中心办公室举办了一场 adidas 世界杯球衣展示会。

HSBC 新加坡人力资源主管 Mukul Anand 表示，世界杯提供了一个“机会来庆祝 HSBC 新加坡内部多元化和国际化的社群，并加强整个组织内部的联系”。