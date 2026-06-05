DBS：世界杯期间市场交投平淡，或为投资者买入新交所股票良机

该券商将OCBC、Singtel和Venture列为首选股

历史上，这项全球足球盛事期间，新交所的交易活动往往较为疲弱，这为投资者在市场参与度回升前积累股票创造了机会。 图片来源：EPA

【新加坡】DBS分析师表示，即将到来的国际足联世界杯可能为投资者提供一个“战术性机会”，让他们能够以具吸引力的价位买入新加坡股票。

该券商表示，历史上，这项全球足球盛事期间，新加坡交易所（SGX）的交易活动往往较为疲弱，这为投资者在市场参与度回升前积累股票创造了机会。

对于希望在新加坡股市可能出现世界杯后反弹前进行布局的投资者，DBS将OCBC、Singtel和Venture列为其首选股。

该券商预计，随着世界杯定于6月11日至7月19日举行，今年本地市场也将出现类似模式。

分析师在6月3日的一份报告中表示：“我们预见，由于国际足联世界杯分散了市场注意力，加上美国暑假开始以及新加坡的学校假期，6月份市场将较为淡静。”

他们补充说，这段平淡期为投资者在赛事结束后市场活动反弹之前逐步建仓提供了“良机”。届时，世界杯后交易参与度的回升、季节性因素以及中东紧张局势可能出现的缓解，都将为市场复苏提供支撑。

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DBS建议增持可能推动7月份市场上涨的蓝筹股，特别是除息日在7月和8月的派息股，以及在2026年下半年有明确催化剂的公司。

DBS也看好部分大型新加坡房地产投资信托（S-Reits），包括CapitaLand Integrated Commercial Trust、CapitaLand Ascendas Reit和Mapletree Logistics Trust。

世界杯赛季交易活动减弱

DBS指出，在该券商观察的2002年至2018年期间的五个世界杯周期中，新加坡交易所（SGX）的交易活动在每个周期内都有所减弱。在这些赛事期间，股票成交额下降了5%至48%不等。

在2002年、2014年和2018年，海峡时报指数（STI）在赛事期间均收低。在这些年份，海指的疲软“普遍集中”在世界杯的早期至中期阶段。

在2006年、2010年和2014年的世界杯期间，新加坡市场从16强赛开始，势头和参与度逐渐回升，尤其是在四分之一决赛及赛事的后期阶段。

首选股推荐

在此背景下，DBS为希望在7月可能出现的反弹前进行布局的投资者重点推荐了数只股票。

其中包括在7月和8月派息或除息的股票，例如OCBC、Singtel和Venture。

该券商还点名了在下半年有明显催化剂的股票，如City Developments和UOL。

该券商偏好大型新加坡房地产投资信托（S-Reits），包括CapitaLand Integrated Commercial Trust、CapitaLand Ascendas Reit和Mapletree Logistics Trust。

该券商指出，虽然新加坡房地产投资信托（S-Reits）未能幸免于“利率在更长时间内维持高位”的影响，但该板块估值下调的很大一部分似乎已被市场消化。较低的国内利率，以及新加坡隔夜平均利率维持在年内低点所带来的进一步利息成本节约，都继续支撑着具有吸引力的收益率差。

在科技股的投资者布局方面，该券商继续看好半导体股，并建议 逢低买入，其中UMS是比AEM和Frencken更好的选择。

“逢低买入”是指在资产价格处于一个较大的上升趋势中，等待其价格暂时回落，然后在较低点位买入的过程。

DBS表示，尽管在录得年初至今的强劲涨幅后，短期内可能出现获利回吐，但基本驱动因素依然稳固。这包括UMS强劲的客户订单势头，以及AEM在中央处理器、无晶圆厂人工智能、存储器和外包半导体封测等领域的多重增长顺风。

分析师们也指出InnoTek和MetaOptics是人工智能和半导体领域的潜在参与者。

海指展望

尽管预计6月份的交易活动将较为疲软，该券商仍对新加坡股市维持看涨前景。

该券商维持其对海峡时报指数的年终目标为5250点，同时其基本情境预测是，尽管预计会出现短期波动，但该基准指数仍将保持在4700点以上。

海峡时报指数近期交易价格略高于5050点水平——这是自美伊冲突开始以来的最高水平——DBS为其基本情境展望设定了50%的发生概率。

该券商的展望基于多项支撑因素，包括新加坡的避险吸引力，以及人工智能相关出口、金融服务、信息通信和建筑等行业的韧性增长，还有新加坡金融管理局推出的市场复兴措施。

分析师们还提到，他们对霍尔木兹海峡可能在6月底前重新开放持审慎乐观态度。

然而，DBS警告称，美伊战争若陷入持久僵局，可能会将布伦特原油价格推高至每桶110美元以上，这将打压市场情绪，并对其基本情境展望构成挑战。