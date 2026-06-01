WTI原油预计将面临进一步下行压力
- 从技术角度来看，WTI油价近期已显现疲软迹象，自3月9日创下近每桶120美元的高点后，持续形成更低的高点。 照片：路透社
本文由AI辅助翻译
自3月9日触及近每桶120美元的高点以来，西德克萨斯中质原油（WTI）价格便进入横盘整理。自5月20日起，WTI油价有所回软，并保持在每桶100美元以下。此前，美国总统 Donald Trump 表示，由于谈判正在进行，他应海湾国家请求，暂停了原计划对伊朗采取的军事行动。
阵亡将士纪念日假期过后，由于延长美伊停火协议和重开霍尔木兹海峡的谈判出现进展迹象，WTI油价持续下跌。Trump 曾发文表示，一份谅解备忘录已基本谈妥，尚待美国、伊朗及其他多国最终敲定。
此外，自2月28日冲突爆发导致霍尔木兹海峡的航运交通近乎停滞后，近期已有所恢复。5月25日的最新航运数据显示，两艘液化天然气油轮驶出霍尔木兹海峡，分别前往巴基斯坦和中国，同时一艘载有伊拉克原油的超级油轮也正驶向中国。这些船只是5月份通过伊朗先前指定航线离开海湾地区的少数几艘超级油轮之一。这一进展缓解了全球供应紧张的局面，并降低了地缘政治风险保费，从而给油价带来下行压力。
从技术角度来看，WTI油价近期已显现疲软迹象，自3月9日创下近每桶120美元的高点后，持续形成更低的高点。自5月20日以来，价格一直在50日简单移动平均线（SMA）下方交易，而该均线曾在4月17日和5月6日的回调阶段充当关键的动态支撑。这是中期价格趋势出现新一轮疲软的信号。在撰写本文时，油价也正跌破每桶94美元的收敛楔形支撑位，预示着下行势头或将持续。
总而言之，在地缘政治风险保费降低和图表技术性破位的双重影响下，WTI油价可能面临进一步的下行压力。油价或将继续走弱，迈向每桶84美元的下一个关键支撑位，该水平与100日简单移动平均线以及3月23日和4月17日形成的波段低点重合。
作者是 Phillip Securities Research 的高级研究分析师
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