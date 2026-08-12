扬子江金融控股上半年持续经营业务利润下跌29%至3830万新元

公司将专注于解决其不良债务问题，并将收回的资本重新部署到中国的增长领域。

在其海事部门于2025年11月上市之前，该公司在2025财年上半年从终止经营业务中录得8960万新元的净利润。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

[新加坡] 扬子江金融控股 (Yangzijiang Financial Holdings) 于周三（8月12日）公布，截至6月30日的上半年，其持续经营业务利润同比下跌29%，从5390万新元降至3830万新元。

同期，该公司整体净利润下跌了72%，这是在其海事投资业务分拆并于2025年11月18日以 扬子江海事发展 (Yangzijiang Maritime Development) 的名义上市，并被归类为终止经营业务之后。

持续经营业务利润从去年同期的5390万新元下跌29%至3830万新元。

在海事部门上市前，该集团在2025财年上半年从终止经营业务中录得8960万新元的净利润。

2026财年上半年，持续经营业务的总收入从前一年的5150万新元下跌31%至3550万新元。

作为集团的主要收入来源，利息收入同比下降40%，从5220万新元降至3120万新元，这主要是由于在中国的债务投资平均余额减少所致。

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金融资产和负债的公允价值净收益为270万新元，扭转了2025财年上半年140万新元的公允价值净亏损，这部分缓冲了收入的下降。

受交易和佣金收入增加的推动，上半年其他收入从35万新元增至150万新元。

由于集团收回了部分不良债务投资，且其他债务持仓也获得了全额偿还，信贷亏损准备金拨回从1300万新元增长27%至1660万新元。

总支出上升，其中员工薪酬从140万新元增至280万新元，增幅达93%，这主要是由于中国子公司因收回不良债务而确认了一次性的绩效激励金。

上半年每股收益为0.011新元，低于去年同期的0.0396新元。

上半年未派发股息，与去年同期相同。

展望未来，扬子江金融控股表示，其近期优先事项仍然是回收和解决不良债务问题，以及有纪律地重新部署已收回的资本。

该集团正专注于将资本重新部署到中国的新经济领域，包括半导体、人工智能、数据存储技术和新能源。

在其旨在抓住高收益机会的10亿元人民币（约合1.483亿美元）计划下，截至6月30日，约有70%的资金已被部署。

在新加坡，该集团正在扩大其投资管理活动，并寻求获得资本市场服务牌照，以发展基金管理业务。

在周三业绩公布前，该股收于0.22新元，下跌0.01新元或4.3%。