扬子江海运上半年净利下滑29%至4490万美元

每股盈利从去年同期的0.0183美元降至0.0129美元

该公司预计，在西方市场资本条件收紧和脱碳要求加速的推动下，海事行业将继续经历结构性转变。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

[新加坡] 扬子江海运 (Yangzijiang Maritime) 截至2026年6月30日的上半年净利下滑29%，至4490万美元；去年同期为6350万美元。

尽管如此，在其海事基金资产贡献增长的支撑下，公司总收入同比增长49%，从5460万美元增至8160万美元。

然而，与扩大海事基金资产相关的运营开支增加，加上外汇亏损，拖累了公司盈利。

每股盈利从去年同期的0.0183美元降至0.0129美元。

由于集团维持每年派发股息的政策，因此上半年未宣布派息。

海事基金资产的收入同比增长64%，从3040万美元增至约5000万美元。这主要得益于2026财年上半年较高的租船收入（2380万美元），以及融资租赁带来的较高利息收入（2140万美元）。

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在开支方面，2026财年上半年的总开支从一年前的1300万美元猛增152%，至3270万美元。

海事基金资产的运营成本从940万美元增至2690万美元，主要原因是油价上涨、过境费增加、租船策略改变以及船舶折旧增加，导致航次成本上升。

集团还录得560万美元的其他亏损，与2025财年上半年录得的1610万美元的其他收益形成逆转，这主要是由于金融资产的货币重估亏损所致。

截至2026年6月30日，集团的每股净资产值为0.4747美元，高于截至2025年12月31日的0.4657美元。

该公司预计，在西方市场资本条件收紧以及国际海事组织加速提出脱碳要求的推动下，海事行业将继续经历结构性转变。

在业绩发布前，该股周二收报0.645新元，上涨4%或0.025新元。