扬子江船业盈利涨势持续，股价一度上涨9.3%

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截至周二上午10时17分，该股上涨至4.59新元

【新加坡】 扬子江船业 (Yangzijiang Shipbuilding) 的股价于周二（8月11日）延续涨势，一度上涨9.3%。

截至周二上午10时17分，该股上涨0.39新元至4.59新元，成交量约3470万股。这使其市值增加了约15亿新元。

此前该股已于周五上涨6.6%，而在此之前的周四，这家造船公司公布其上半年净利润增长28.4%，达到54亿元人民币（约合8亿美元）。

与2025财年上半年的42亿元人民币相比，本期盈利的增长主要得益于按进度建造以更高合同价格承接的船舶，从而带来了更高的造船业务收入。

产品组合向超大型液化天然气双燃料集装箱船和超大型乙烷运输船的有利转变，以及集团新的宏远船厂开始投入造船活动，也是关键因素。

上半年每股盈利为136.4分人民币，高于去年同期的106.02分人民币。营收从去年同期的129亿元人民币增长36.2%至175亿元人民币。

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对此，Citi于周五将扬子江船业的目标价从4.88新元上调6%至5.16新元，并维持“买入”评级。

该行还将其2026年全年营收预测上调了16%。此举是基于管理层表示，公司将在下半年开工建造一批价格更高的订单，并且2026年目标交付的船舶中有53%将在此期间完成。

不过，Citi分析师Luis Hilado警告称，“股价积极势头的可持续性，将取决于能否尽早获得下一批重要订单”。

CGS International同样于周五上调了其目标价，从5.10新元调高至5.75新元，并重申“增持”评级。

该研究机构将其2026年至2028年的核心净利润预测上调了3%至8%，理由是基于更高的毛利率假设。此举是考虑到上半年业绩的“强劲”走势，以及2023年和2024年待交付的“高价值订单”所带来的业务可见性。