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高利润率船舶订单提振，扬子江船业上半年净利增长28.4%至8亿美元

每股收益为136.4分，高于去年同期的106.02分

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Tessa Oh

Tessa Oh

Published Thu, Aug 6, 2026 · 07:27 PM
    • 截至六月底，扬子江船业的手持订单总额为224亿美元。
    • 截至六月底，扬子江船业的手持订单总额为224亿美元。 图片来源：扬子江船业

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    【新加坡】扬子江船业公布，截至2026年6月30日的上半年，公司净利润同比增长28.4%，从去年同期的42亿元人民币增至54亿元人民币（约合8亿美元）。

    业绩增长主要得益于两方面：首先，以更高合同价格承接的船舶进入逐步建造阶段，推高了造船业务收入；其次，产品组合向超大型液化天然气（LNG）双燃料集装箱船和超大型乙烷运输船等高附加值船型优化。

    这家主板上市公司在周四（8月6日）提交的监管文件中表示，集团旗下新的宏远船厂开始造船活动，也对净利润的增长做出了贡献。

    上半年每股收益为136.4分，高于去年同期的106.02分。

    上半年营收增长36.2%，从去年同期的129亿元人民币增至175亿元人民币。营收增长的主要原因与利润增长的驱动因素相同，其中宏远船厂在此期间贡献了集团造船总收入的约3%。

    与去年同期一样，公司上半年未派发股息，因为公司的政策是每年派发一次股息。

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    按业务板块来看，造船业务贡献收入165亿元人民币，较去年同期的123亿元人民币增长了35%。

    与此同时，在较高租船费率的支撑下，航运业务的收入从5.114亿元人民币增至5.854亿元人民币，增幅为14%。

    在交易量增加和江苏扬州澄康海洋重工业绩并表的推动下，集团其他业务（包括贸易、钢管制造业产业群和房地产）的收入从1.171亿元人民币大幅增至4.357亿元人民币。

    截至2026年6月30日，集团年内已获得价值18亿美元的新订单。7月份，集团又获得四艘油轮价值2.1亿美元的订单，使得截至7月底的2026年新接订单总额达到约20亿美元。集团的全年接单目标为45亿美元。

    截至六月底，其手持订单总额为224亿美元。上半年交付了27艘船，全年交付目标为58艘。

    在业绩公布前，扬子江船业股价周四收报3.94新元，下跌0.02新元，跌幅为0.5%。

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