杨协成首席执行官Ong Yuh Hwang将卸任，Nestle的Adrian Ho被任命为继任者

Ho将于9月1日履新

Ong（左）自2023年1月1日起担任杨协成首席执行官。Ho是Nestle的副总裁兼亚洲、大洋洲和非洲区区域经理。 图片来源：YEO HIAP SENG, ADRIAN HO

【新加坡】餐饮公司杨协成 (Yeo Hiap Seng) 的首席执行官Ong Yuh Hwang将辞职，并由Nestle的副总裁兼亚洲、大洋洲和非洲区区域经理Adrian Ho接任。

Ho将于9月1日履新。

该公司在周一（7月20日）向交易所提交的文件中表示，现年54岁的Ong因“个人原因”卸任。他于2023年1月1日接替Samuel Koh担任首席执行官。

该公司补充说，他的辞职将于8月31日生效，以确保职责的顺利交接。

杨协成主席Na Wu Beng表示，集团已制定了严格的继任和交接流程，以确保其运营、战略重点的连续性，以及与主要利益相关者的沟通。

他补充说， 杨协成 仍将专注于执行其计划，并为实现长期增长而加强业务和组织。

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“Adrian将领导杨协成进入下一发展阶段，重点将放在推动业务增长、加强产品定位、提高组织效率，以及能力建设和人才发展方面。”

该公司表示，现年54岁的Ho在快速消费品行业拥有超过30年的经验，在Nestle任职期间，曾在欧洲和亚洲担任领导职务。

在其职业生涯中，他曾负责战略、运营、市场营销和销售，以及高级领导和综合管理等职能。

该公司补充道，Ho此前担任雀巢咖啡、咖啡和饮料业务大中华区高级副总裁兼负责人时，对该业务负有全面的盈亏责任，“该业务在他任职期间增长了四倍”。

Na表示，Ho“在亚洲及国际消费品领域的深厚经验将对集团大有裨益”，并补充说，他相信Ho将在Ong奠定的基础上再创佳绩。

Ong在担任Suntory Garuda Beverage Indonesia首席执行官两年后，于2022年9月加入杨协成担任首席运营官。他也曾在Procter & Gamble任职。

在此次宣布的近四个月前，杨协成为将罐装业务迁至马来西亚而削减了其新加坡9%的员工。

在该消息宣布前，该股周一收盘报0.57新元，无起落。