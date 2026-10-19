YouTrip发生大规模服务中断后 功能已全面恢复

服务中断是由第三方供应商系统的技术问题所致

多币种电子钱包YouTrip表示，用户的资金和账户是安全的。 照片来源：YOUTRIP

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】多币种电子钱包YouTrip报告称，在周一（10月19日）中午发生大规模服务中断后，其所有服务已于下午6点45分左右恢复。

该公司在一份声明中表示：“此次服务中断是由第三方供应商系统的技术问题所致。

“在该问题解决后，我们的首要任务仍然是积极监控供应商系统的稳定性，以确保未来的运营稳定可靠。”

YouTrip向用户保证，在当日的服务中断期间，他们的资金和账户始终“完全安全”。

中午时分，在其在线追踪系统包含的19项操作中，只有四项功能正常：登录、查看银行卡详情、注册和eSim卡功能。

其他操作，包括应用内兑换、钱包余额和数字钱包，则显示为“大规模服务中断”。

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周一中午YouTrip的状态追踪器。 图片来源：网站截图

一小时前，YouTrip在其Facebook账户上表示，该应用程序正经历“一些技术困难”。

该公司表示：“您在使用该卡进行支付和其他服务，包括ATM提款时，可能会遇到服务降级的情况。”

一名Facebook用户在上午11点评论称，尽管他在两小时前就向YouTrip转账，但交易状态仍显示为处理中。

他补充说，他曾尝试用该卡付款，但交易未能成功。

下午12点45分左右，YouTrip修改了其在线追踪系统，将状态从“大规模服务中断”更改为“服务降级”。当时，同样的服务仍然无法使用。

YouTrip的状态追踪器在周一晚些时候被修改。 图片来源：网站截图

到下午4点，除银行卡交易、支付认证和ATM提款外，大多数服务都已列为可正常运行。

泰国的服务也在大约同一时间受到服务中断的影响，在14项被追踪的服务中，只有三项被列为可正常运行。

截至下午4点15分，泰国的大部分业务也已恢复，但银行卡交易、支付认证和ATM提款除外。 到晚上7点左右，所有服务均已恢复运行。

在YouTrip澳大利亚，所有服务均保持正常运行。

这家总部位于新加坡的金融科技公司一直在稳步扩大其在各个市场的业务。《商业时报》在8月报道称，该公司在这座城市国家拥有约150名员工，并计划在今年年底前将员工人数至少增加10%。