Youtrip报告大规模服务中断，多数业务无法运作
Youtrip表示其应用程序遇到“一些技术问题”
- 截至周一中午，多币种电子钱包Youtrip在其线上状态追踪器上报告，其大部分服务出现大规模中断。 照片：YOUTRIP
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】截至周一（10月19日）中午，多币种电子钱包Youtrip在其线上状态追踪器上报告，其大部分服务出现大规模中断。
在其追踪系统所包含的19项业务中，只有四项功能正常运作：登录、查看银行卡详情、注册和eSim卡服务。其他业务，包括应用内兑换、钱包余额和数字钱包，均显示为“大规模中断”（major outage）状态。
Youtrip在上午11点于其Facebook评论中表示，该应用程序正遇到“一些技术问题”。
Youtrip表示：“用户在使用银行卡进行支付和包括自动取款机（ATM）提款在内的其他服务时，可能会遇到服务质量下降的情况。”
该公司补充说：“我们的团队目前正在进行技术维护以纠正这一情况，希望您能耐心等待并予以理解。”
一名Facebook用户在上午11点评论说，尽管他在两小时前就向YouTrip转账，但交易状态仍显示为“处理中”（pending）。
他补充说，他尝试用该卡付款，但交易无法完成。
《商业时报》（The Business Times）已联系YouTrip寻求置评。
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