浙能锦江环境 (Zheneng Jinjiang Environment) 提议以每股0.70新元进行私有化或发行新股

该公司自2018年以来未曾利用股权资本市场进行融资

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[新加坡] 浙能锦江环境 的董事会与Jieneng Investment共同提议一项协议安排，计划以每股0.70新元将浙能锦江环境私有化，或发行新股。

周二（9月29日）的一份公告称，浙能锦江环境的股东有权选择现金对价或股份对价，但不能两者兼得。未表明选择的股东将被视为选择了现金对价。

要约方计划在协议安排生效后，将公司从新加坡交易所退市。

它认为，如果公司退市，其在业务运营方面将享有更大的灵活性并能更专注于业务；同时也能在不受维持上市地位相关的成本和限制的情况下，更优地配置资本资源。

浙能锦江环境自2018年以来未曾利用股权资本市场进行融资，并且在可预见的未来也不太可能这样做。因此，公司的上市地位作用有限。

Jieneng Investment是一家在香港注册成立的投资控股公司，专为股东私有化该公司而设立。

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要约方表示，该协议对价相比历史市场价格具有吸引力的保费。现金对价相当于截至并包括2026年2月11日的一个月内每股成交量加权平均价约50.5%的保费。

要约方认为，这对股东来说是一个立即将其投资变现的机会。它无计划对现有业务进行重大调整、重新部署固定资产或停止聘用现有员工。

该协议安排需获得证券业理事会和其他监管机构的监管批准。

要约方表示，协议安排不会因派发股息而进行调整。股东需要在本公告发布后，于合理可行的情况下尽快召开特别股东大会（EGM），批准董事会建议的每股0.045新元的股息。

股息将分两批支付，每批均为每股0.0225新元。第一批的支付日将在特别股东大会后决定，第二批的股权登记日为2027年3月31日。

周二，浙能锦江环境的股价收盘上涨24.1%，即0.13新元，报0.67新元。