浙能锦江环境 (Zheneng Jinjiang Environment) 提议以每股0.70新元进行私有化或发行新股
该公司自2018年以来未曾利用股权资本市场进行融资
- 浙能锦江环境正寻求通过协议安排进行私有化。 照片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 浙能锦江环境 的董事会与Jieneng Investment共同提议一项协议安排，计划以每股0.70新元将浙能锦江环境私有化，或发行新股。
周二（9月29日）的一份公告称，浙能锦江环境的股东有权选择现金对价或股份对价，但不能两者兼得。未表明选择的股东将被视为选择了现金对价。
要约方计划在协议安排生效后，将公司从新加坡交易所退市。
它认为，如果公司退市，其在业务运营方面将享有更大的灵活性并能更专注于业务；同时也能在不受维持上市地位相关的成本和限制的情况下，更优地配置资本资源。
浙能锦江环境自2018年以来未曾利用股权资本市场进行融资，并且在可预见的未来也不太可能这样做。因此，公司的上市地位作用有限。
Jieneng Investment是一家在香港注册成立的投资控股公司，专为股东私有化该公司而设立。
要约方表示，该协议对价相比历史市场价格具有吸引力的保费。现金对价相当于截至并包括2026年2月11日的一个月内每股成交量加权平均价约50.5%的保费。
要约方认为，这对股东来说是一个立即将其投资变现的机会。它无计划对现有业务进行重大调整、重新部署固定资产或停止聘用现有员工。
该协议安排需获得证券业理事会和其他监管机构的监管批准。
要约方表示，协议安排不会因派发股息而进行调整。股东需要在本公告发布后，于合理可行的情况下尽快召开特别股东大会（EGM），批准董事会建议的每股0.045新元的股息。
股息将分两批支付，每批均为每股0.0225新元。第一批的支付日将在特别股东大会后决定，第二批的股权登记日为2027年3月31日。
周二，浙能锦江环境的股价收盘上涨24.1%，即0.13新元，报0.67新元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose
Hwa Seng Builder, two China companies win S$1.2 billion Tuas Road Viaduct phase two contracts
Deal between tycoon friends sparks scrutiny of Philippine power sector
Canada is upping oil flows to Asia, but South-east Asia’s refineries aren’t ready to handle them yet