Zouk斥资600万新元翻新场地，进军会展与演唱会市场，主打差异化体验

首席执行官 Andrew Li 的目标是在未来两年内，让会展业务为 Zouk 新加坡贡献15%至20%的营收

首席执行官 Andrew Li 表示，为了吸引当今的派对爱好者，Zouk 集团必须为从 Z 世代到高消费人群等不同客群提供差异化体验。 照片：TAY CHU YI, BT

【新加坡】娱乐与生活服务产业群 Zouk 集团正在向会议、奖励旅游、大会和展览（Mice）领域及演唱会市场多元化发展，此前，该集团斥资600万新元对其在新加坡的四个主要场地进行了翻新，以使其能够举办更多类型的活动。

这是首席执行官 Andrew Li 发展额外收入来源战略的一部分，旨在 Zouk 新加坡常规的周三至周六夜间运营之外，拓展贯穿一周的业务。

Li 表示：“会展业务对我们来说利润极高，因为这意味着可以在我们原本不营业的白天或傍晚预订场地。”他指出，夜店的固定成本保持不变。

他是在旗舰店 Zouk 主厅（Mainroom）和 Phuture 于周三（6月17日）正式重新开业前接受《商业时报》采访时发表上述言论的。接替原 RedTail Bar 的 Rally Clubhouse 将于今年6月底开业，而 Capital 已于3月重新开放。

从今年年初起，这四个场地都因翻新工程而关闭。

Li 正在借鉴美国 Zouk Las Vegas 的成功经验。在那里，会展业务已成为一个“摇钱树”，占该店收入的50%至60%。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

他说：“在拉斯维加斯经营极具挑战性，因为那里的 DJ 非常昂贵。竞争也非常激烈，所以我们转变了模式，更专注于会展业务。”

在新加坡，Zouk 集团的收入将继续由其夜店业务主导。

但 Li 预计，在不久的将来，会展业务将对净利润产生更大影响。他的目标是在未来两年内，让会展业务在 Zouk 新加坡总收入中的占比从目前的10%提升至15%到20%。

翻新工程后旗舰店 Zouk 主厅的效果图。 图片来源：ZOUK 集团

这家夜店的翻新计划已酝酿多时。事实上，翻新筹备工作早在2019年就已开始，在其2021年克拉码头（Clarke Quay）更新租赁契约之前。

Li 指出，夜店通常会尝试每五年升级一次场地，因为视听灯光系统“过时得非常快”。

但就在 Zouk 集团“准备好采取行动”时，冠病疫情来袭。该集团非但没能实现预期的转型，反而发现自己因新加坡夜生活场所被迫关闭而要为生存而战。

为了维持运营，它进行了多次转型，包括将其夜店兼作直播场地、举办动感单车课程以及开设快闪餐厅。

提升场地的灵活性与多功能性

尽管 Zouk 集团的收入现已恢复，但 Li 拒绝停滞不前。

他说：“冠病疫情教会了我们一件事，那就是永远需要有后备计划。因此，我们继续大力推进多元化，并在我们认为合适的领域创造业务流，这是合乎情理的。”

其中之一便是会展业务，这与新加坡旅游局（STB）加速将新加坡定位为顶级会展目的地的努力相吻合。根据其长期旅游发展蓝图，新加坡旅游局的目标是到2040年，将会展业收入提高两倍，达到45亿新元。

Zouk 新加坡的会展业务一直在逐步增长。自2023年以来，该夜店已举办了多场企业活动，包括比特币和金融科技行业的社交聚会、汽车发布会及相关的会后派对。

Li 指出，在新加坡大奖赛期间，需求尤其强劲。

Zouk 新加坡曾举办包括汽车发布会在内的企业活动。 照片来源：ZOUK 集团

为了支持包括大型会议在内的更广泛活动形式，Zouk 主厅、Capital 和 Phuture 都被重新设计为具有可移动隔音墙的模块化布局。

这使得所有三个场地可以合并成一个相互连接的单一空间，也可以被分隔开。借助 Rally 更大的厨房，该夜店还能为多达800名宾客的活动提供内部餐饮服务。

Li 希望发展的另一个收入板块是现场表演，这在旧的场地设置下以前很难举办。这些表演包括小规模音乐会、体验式活动，以及私密的音乐或喜剧表演。

他说：“我们以前没有大舞台，所以很难让乐队在上面表演。我们还有巨大的音响堆和内部的楼梯阻挡视线。”

Zouk 主厅的这些障碍物现已被移除，创造了一个视野更佳的开放空间。场地增加了新的高分辨率 LED 墙和高架舞台，所有场馆的音响系统也已升级为演唱会级别的技术。

Li 希望翻新后的 Zouk 可以成为像 The Star Theatre 或 Live Nation 即将在乌节路（Orchard）开设的音乐厅等中型剧院的替代选择。该夜店所有场地合并后可容纳多达3500人。

他说：“对于一个可容纳3500人的场地，你绝对可以引进许多价格不是非常昂贵、但仍能让你获得投资回报的表演。”

翻新前的 Zouk 主厅内部。Li 指出，巨大的音响堆和楼梯等障碍物阻碍了视线。 照片来源：ZOUK 集团

迎合不同客群需求

这位首席执行官指出，Zouk 新加坡的转型正值夜生活行业格局发生变化之际，不断上涨的成本削弱了深夜泡吧的价值主张。

“从酒水到打车回家，所有东西都比五年前更贵了。”

他补充说，越来越注重健康的 Z 世代有“不同的消磨时间的方式”，这让情况变得更加复杂。

Li 指出，尽管面临这些不利因素，Zouk 新加坡的门票收入在2025年仍同比增长了15%至20%。他将此归因于更强的节目策划和预订了“人们愿意花钱观看的当红 DJ”。

该夜店尚未公布其2025年全年业绩。监管文件显示，在截至2024年12月31日的财年中，其净利润降至290万新元，低于前一年的590万新元。

Li 表示，营收从2390万新元微降至2210万新元，这反映了疫情后报复性消费的减弱，该消费曾在2022年创下历史新高。

他将 Zouk 新加坡的最新版本称为“Zouk 3.0”，它借鉴了该集团在过去十年中学到的经验教训。

在他看来，“你不需要每个人都去泡吧，你只需要一小部分人去泡吧”。

因此，为了抓住这些派对爱好者群体，Zouk 集团必须为不同的客群提供差异化体验，从而“给他们一个外出的理由”。

以 Rally 为例，这是该集团针对 Z 世代推出的全新日夜概念。该场地在白天将作为共享办公空间，提供咖啡和便餐，晚上则转变为餐厅和酒吧。

这里全年还将举办各种节目和活动，包括跳蚤市场、艺术和技能工作坊、炉边谈话以及开放式 DJ 表演。此外，还会设有照相亭等设施。

Li 表示，对于拥有更高可支配收入的消费者，Zouk 集团在其现有的高端服务基础上，提供了“更出色”的 VIP 体验。

新翻修的 Capital 现在设有一个可容纳多达25人的私人卡拉OK房，并配有一个提供私人调酒师服务的干吧台。

客人还可以选择升级的 VIP 沙发体验，在 Capital 和 Zouk 主厅的 DJ 台后方享受豪华座位。

Capital 新设的私人卡拉OK房，可容纳多达25人，并配有提供私人调酒师服务的干吧台。 照片来源：ZOUK 集团

新的餐饮投资与海外业务

与此同时，Zouk 集团继续在新加坡拓展其餐饮业务组合，Li 认为这与其核心夜生活业务相辅相成。

该集团于2024年2月收购了三明治店 Korio 的多数股权，此后已开设了两家分店。它还在2025年6月推出了名为 The Plump Frenchman 的小酒馆。

Li 说：“为消费者旅程打造一个生态系统对我们来说至关重要。你去夜店前通常会做什么？你可能会先吃饭。”他指出，派对爱好者过去常常在去 Zouk 新加坡之前在 RedTail Bar 用餐。

餐饮概念之间也存在合作机会。例如，Korio 的招牌三明治和甜甜圈将在 Rally 开业时供应。

该集团还在新加坡经营美国汉堡连锁店 Five Guys 和鸡尾酒吧 Here Kitty Kitty。

Zouk 集团于2025年6月开设了小酒馆 The Plump Frenchman。 照片来源：THE PLUMP FRENCHMAN

但并非 Zouk 集团的所有尝试都取得了成功。于2021年和2022年推出的 Omakase 概念餐厅 Sushi Ichizuke 和 Maison Shuko 已在2023年停业。

Li 指出，这两家餐厅都试图利用疫情期间旅行限制下对日本料理的强劲需求。但一旦边境重新开放，消费者可以再次前往日本旅行，销售额便出现了下滑。

新的海外业务可能即将到来，该集团的首席执行官正在评估该地区的各种机会。

中国和越南已被列为开设新 Zouk 夜店的潜在市场，这将是继拉斯维加斯、洛杉矶、东京和马来西亚云顶（Genting）之后的又一新店。该集团还在考虑收购巴厘岛的一家夜店和餐厅。

Li 说：“在未来三到六个月内，我们将对哪个机会可以推进有更明确的想法。”