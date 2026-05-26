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人工智能驱动的电力需求，正为先进核能初创企业提供混合融资动力

但洗牙此类技术将取决于能否引入银行和机构投资者

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Janice Lim

Janice Lim

Published Tue, May 26, 2026 · 01:00 PM
    • 尽管太阳能和风能是目前最成熟且商业上可行的清洁能源，但它们属于间歇性能源。
    • 尽管太阳能和风能是目前最成熟且商业上可行的清洁能源，但它们属于间歇性能源。 图片来源：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 在2024年5月通过与一家特殊目的收购公司合并上市之前，初创公司Oklo拥有的不过是一项先进核裂变反应堆的设计。

    该公司没有正在运行的反应堆，没有收入，也尚未获得建造商业化反应堆的监管批准。

    Sam Altman（其公司OpenAI创造了人工智能聊天机器人ChatGPT）的支持下，Oklo在上市前的估值约为8.5亿美元，为早期投资者带来了可观的回报。

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