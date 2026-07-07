中国绿色金融资深人士：亚细安可通过人民币债务降低绿色转型成本

除了融资，其他途径还包括利用中国的技术解决方案

印度尼西亚西爪哇省的太阳能板。Dr Ma Jun表示，亚细安和中国的私营部门可以在可再生能源和电池储能等领域进行合作。 照片来源：路透社

【新加坡】长期以来，加速亚细安能源转型的一大障碍是融资成本高昂，其原因可能来自可感知的投资风险、缺乏可融资的绿色项目或宏观经济因素。

中国人民银行前首席经济学家、中国绿色金融生态系统的主要构建者之一Ma Jun，正倡导将人民币计价债务作为一种能够降低资本成本、但尚未被充分利用的途径。

他在接受《商业时报》独家专访时强调，这是加强亚细安与中国之间绿色合作的关键机遇。