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OCBC：双边协议是缓解亚细安电网计划项目风险的关键

尽管关于亚细安电网计划的讨论仍在进行，但建设区域电网互联互通的进展缓慢。

Janice Lim

Janice Lim

Published Wed, Sep 16, 2026 · 12:00 PM
    • 亚细安电网计划的成功对新加坡至关重要，因为该城市国家的目标是在2035年前从邻国进口6吉瓦的低碳电力。
    • 亚细安电网计划的成功对新加坡至关重要，因为该城市国家的目标是在2035年前从邻国进口6吉瓦的低碳电力。 照片来源：《商业时报》档案图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】OCBC集团首席可持续发展官 Mike Ng 表示，为克服阻碍亚细安电网计划（APG）的重大政治和监管风险，亚细安区域集团内的各国政府应首先签署用于规范跨境电力交易的总括性双边协议。

    Ng 在接受《商业时报》独家专访时说：“许多个别的监管问题……归根结底都是因为缺乏一个足够稳固的跨境法律框架。”

    他是在一份报告发布之际发表上述言论的。该报告探讨了为向新加坡出口低碳电力的项目进行融资所需的商业和法律条件。

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