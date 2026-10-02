新电信可持续发展高管：董事会关注气候韧性，但面临信息鸿沟

韧性投资决策需企业具备更宏观的视角

（左起）EY气候变化与可持续发展服务合伙人Amandeep Bedi、新电信 (Singtel) 集团可持续发展副总裁 Lee Cheh Hsien、新加坡国立大学可持续发展学院院长 Melissa Low、新加坡可持续发展与环境部能源与气候政策司长 Calvin Chong，以及亚洲开发银行新加坡办事处区域主任兼负责人 Jackie Surtani。 照片来源：EY

【新加坡】尽管公司董事对气候适应与韧性日益关注，但历史数据的局限性和气候科学的复杂性，可能使他们难以评估应在何处投资，以加强公司的气候变化抵御能力。

新电信 (Singtel) 集团可持续发展副总裁 Lee Cheh Hsien 表示，正因如此，在适当的时间向公司董事会提供适量的信息至关重要。

Lee Cheh Hsien 在周五（10月2日）的一个座谈会上发言时说：“我确信董事会在这些事务上的领导力将会增强，但我认为有时也必须认识到，时间对他们而言并不充裕，尤其是在我们做出重大的基础设施决策时，这些资产的生命周期长达20至30年。”

他补充说，虽然这些是长期资产，可能遭受极端天气事件的影响，但仅靠历史数据可能无法为公司提供足够信息，以评估其在资产整个生命周期内可能面临的气候相关风险。

Lee Cheh Hsien 当时是在回答一个问题，即他如何与这家电信公司的董事会合作，就旨在提高业务气候变化韧性的长期投资决策进行商议。

该座谈会是专业服务公司EY举办的气候韧性卓越中心启动仪式的一部分。

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随着极端天气事件日益频繁，企业面临着实物资产受损以及运营和供应链中断的更高风险。

因此，适应气候变化影响并建立抵御能力，正成为企业业务连续性计划的重要方面。

然而，Lee Cheh Hsien 指出，与传统的商业投资相比，就韧性投资做出决策需要企业以更广阔的视角审视问题。

除了资产寿命等客观指标外，韧性投资还要求公司评估潜在的收入损失、资产价值，甚至对公司声誉的影响。

他说：“挑战在于如何以有科学依据的方式来量化这些影响，从而为项目争取某些融资或内部支持提供正当理由。”

Lee Cheh Hsien 还分享了新电信在发展其基础设施方面的一些做法。

这包括从一开始就在资产内部构建韧性，并以高效且能应对不同情景和需求的方式运营资产。

该公司也认识到，无法应对所有可能发生的事件，因此制定了业务连续性计划，以便在最短时间内恢复运营，并维护公司声誉。

Lee Cheh Hsien 说：“当我们采取多管齐下的方法时，我们就能对需要多少冗余、投入多少资金有更细致的看法，我认为这很重要……我认为没有哪个企业的存在只是为了有韧性。我们存在的目的是为了能够持续经营。因此，当我们采取更全面、更有科学依据的视角时，我们就能做出尽可能最好的决策。”

气候适应，指的是旨在帮助社会更好地准备并减少对气候影响脆弱性的措施。与旨在减少温室气体排放（隶属于气候减缓这一大支柱下）的措施相比，气候适应通常得到的关注和资金较少。

原因之一是，适应项目目前缺乏商业上可行的收入来源，因此对商业投资者的吸引力较小。

同样出席座谈会的亚洲开发银行新加坡办事处负责人 Jackie Surtani 表示，因此，政府需要尽其本分——无论是通过制定适当的法规还是创造有利的环境——来促进融资。

新加坡可持续发展与环境部能源与气候政策司长 Calvin Chong 表示，为气候影响做好准备并建立集体韧性，是新加坡的一项战略要务。

同为座谈会嘉宾的 Chong 说：“这将使新加坡具备竞争力，并能抵御未来的冲击。我们为适应气候变化而采取的许多举措……为新加坡的长期良好发展奠定了基础……从长远来看，我们预见未来将有更多的碳排放限制。各国将面临越来越大的脱碳压力，但与此同时，世界也将受到气候变化的影响。”

他补充说，随着新加坡明年接任该区域集团的主席国，新加坡将与其亚细安邻国就共同关心的问题进行接洽。这些问题包括农业、粮食和水安全，以及防洪韧性。