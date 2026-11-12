COP31：新加坡携手合作伙伴发布融资策略与政策手册，旨在加强碳市场

旨在提高发展中国家和企业的参与度

该活动计划将开发一套碳登记工具包，并为对未来碳市场至关重要的碳项目提供数字化的监测、报告和核查能力。 照片：BT 资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】周四（11月12日），新加坡在土耳其安塔利亚举行的联合国气候峰会上推出了多项旨在推动碳市场发展的举措。

新加坡与世界银行建立的一项名为“新加坡促进发展碳市场计划”的合伙业务，已制定一项2027年至2029年的活动计划，旨在帮助发展中国家建设基础设施和能力，从而有效参与碳市场。

新加坡气候行动大使 Ravi Menon 在COP31峰会期间于新加坡馆发布此活动计划时表示，该计划旨在解决碳市场中存在的三个差距：市场基础设施薄弱且分散、融资困难（尤其是小型碳项目）以及能力不足。

该活动计划将开发一个碳登记工具包，并为对未来碳市场至关重要的碳项目提供数字化的监测、报告和核查能力，这些项目包括再生农业、蓝碳和社区清洁能源等领域。

为解决融资问题，该活动计划正在开发和测试整合项目与碳信用的方法。

Menon 表示，当小型项目被整合到更大的投资组合中时，交易成本便得以在多个项目中分摊，并能创造出足以吸引投资者和买家的机会。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

他补充道：“整合简化了买家的准入流程，并使项目组合更具投资价值。”

此类项目整合已有先例，旨在帮助可行的项目更快地启动。

其中一个例子是不丹气候基金，其目标是筹集2500万美元，并拥有约460万吨的碳信用储备项目。

另一个例子是由巴西银行 Banco do Brasil 和世界银行联合开发的碳基金，该基金为林业和农业项目提供前期融资，以换取其未来产生的碳信用。

在能力建设方面，已奠定基础，将与南洋理工大学合作创办一所知识学院，为政策制定者提供碳市场相关的培训。

企业对碳信用的需求日益增长

此外，一个旨在发展碳市场的政府主导联盟也在峰会上发布了一份指南，其中列出了政府可用于增加企业对高诚信度碳信用需求的政策工具。

其中包括：

明确企业应如何在气候战略中使用碳信用的预期；

确保买家能够识别和采购高诚信度的碳信用；以及

通过中心化平台汇集买方需求，以降低成本和风险。

这些政策建议旨在支持各国对碳信用的需求增长，促进不同政策方法之间的国际一致性，并激励企业进行投资。

周四，在COP31气候峰会上，该手册获得了14国政府的认可，称其为“政府气候行动的重要工具”。各国在签署《安塔利亚声明》时表达了这一认可，该声明强调了高诚信度碳信用市场在引导资本流向气候行动方面可以发挥的作用。

该声明由“发展碳市场联盟”（The Coalition to Grow Carbon Markets）发布，签署国包括加拿大、法国、印度尼西亚、爱尔兰和新加坡等。

在此政策手册发布之前，这个由新加坡、英国和肯尼亚于去年6月创立的联盟，曾发布了一套由主权国家支持的共同原则，阐述了企业如何利用碳信用抵消其排放。