COP31：新加坡启动混合融资计划 资助东南亚气候适应项目

这是政府为气候相关目的推出的第二支此类基金

气候适应指的是帮助社会为气候变化的影响做好准备、并减少其脆弱性的措施。 照片：路透社

【新加坡】新加坡启动了其第二个混合融资计划，目标是筹集高达5亿美元的资金，用于资助东南亚的气候适应项目，并首先从农业食品领域入手。

该基金旨在为那些难以获得商业融资的农业食品公司和解决方案提供支持，帮助它们推广气候韧性实践。

新加坡气候行动大使 Ravi Menon 周二 (11月10日) 在土耳其安塔利亚举行的联合国气候峰会期间，于COP31新加坡馆的计划启动仪式上表示，新加坡政府准备为该基金投入催化资本，其国际合作伙伴也将共同出资。

他补充说：“来自开发性金融机构 (DFI)、多边银行和商业贷款机构的兴趣令人鼓舞。”

这是新加坡政府为气候相关目的推出的第二个混合融资计划，将由新加坡金融管理局 (金管局) 负责管理。

首个计划名为“亚洲转型融资合伙业务”，主要侧重于为本区域的气候减缓项目提供资金，而新基金将支持气候适应项目。

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气候适应指的是帮助社会为气候变化的影响做好准备、并减少其脆弱性的措施。与专注于减少温室气体排放的气候减缓相比，气候适应所获得的关注和资金通常较少。

新加坡气候适应基金将如何运作

新加坡金融管理局 (金管局)、国家气候变化秘书处 (NCCS) 和新加坡企业发展局 (企发局) 在同日发布的联合媒体声明中表示，该混合融资计划是一个名为“亚洲韧性项目与投资扩展计划” (Spire) 的更大型项目的一部分，旨在加强东南亚农业食品系统的气候韧性。

永续发展与环境部长 Grace Fu 同样在COP31的场外活动中公布了这一新项目。她表示，该项目旨在建立一个适应投资的生态系统，以释放资金并在整个东南亚推广韧性解决方案。

Grace Fu 在新加坡馆播放的预录致辞中说：“我们将需要多边开发银行 (MDB)、开发性金融机构 (DFI)、金融机构、研究组织和其他合作伙伴来开发和实施这些组成部分。”

除了混合融资基金，Spire项目还将包括另外两大支柱。

其中之一是一个数据平台，它将汇集气候、农业和投资数据，并将其转化为可行的见解。这可以包括识别气候风险和适应机会，为项目开发和投资决策提供信息，以及衡量韧性成果。企发局将负责这一支柱。

为支持数据收集，新加坡将与生态系统合作伙伴共同为该地区的小农户建立一个解决方案中心。

该中心将开发一个数据洞察平台，以更好地了解该地区面临的紧迫挑战，并帮助投资者、研究人员、项目开发商和解决方案提供商开发和推广气候韧性解决方案。

另一支柱是一个市场发展基金，旨在将有前景的农业食品适应机会发展成具备投资条件的项目。

该基金由新加坡投资公司淡马锡的慈善机构淡马锡信托 (Temasek Trust) 牵头，将汇集技术专长和项目开发支持，帮助项目满足投资者的要求，将较小的项目整合成足够规模的投资组合，并将其与潜在投资者、买家和实施伙伴联系起来。

Ravi Menon 说：“一些慈善机构和多边组织已表示有兴趣帮助资助和发展该基金。”

在该项目下设立这三大支柱的决定，是在与包括开发银行、投资者、慈善机构、农业企业和技术专家在内的60多个利益相关方讨论后作出的。

Ravi Menon 说：“有三个差距被反复提及。一是数据差距：没有好的数据和通用标准，就没人能发现机会、为风险定价或证明其影响。二是项目差距：好的想法往往处于过早阶段，无法满足投资者的要求。三是融资差距：回报不确定，回报期长，且过往记录不足。”

他补充说：“教训很明确：我们必须解决投资的障碍，而不仅仅是增加资本供应。”

这三大支柱将由一个指导委员会负责协调，该委员会由 NCCS、金管局、企发局和淡马锡信托组成，并由 Ravi Menon 担任主席。

联合媒体声明指出，Spire 旨在为动员和扩大整个区域的私营部门气候适应投资起到探路者的作用。它还将为新加坡的金融机构、投资者和农业科技解决方案提供商创造机会，参与区域适应性投资并推广其解决方案。

Ravi Menon 表示，Spire 的成功将从两个维度来评判：动员了多少投资，以及在实地取得了怎样的韧性成果。