行业组织称，亚细安电信公司数据中心的能源需求并非“重大风险”

这是因为该区域的电信公司尚未制定大幅扩展其数据中心能力的计划。

2019年至2025年间，东南亚电信运营商的排放量增加了20%。 照片：《商业时报》资料

[新加坡] 全球移动通信系统协会（GSMA）的气候行动负责人表示，亚细安电信公司新建数据中心所带来的能源需求及由此产生的排放增长，并非“重大风险”。GSMA是一个代表移动网络运营商的全球性行业组织。

Steven Moore在接受《商业时报》采访时表示，这主要是因为与中国、印度和韩国的同行不同，该区域的电信公司尚未制定大幅扩展其数据中心能力的计划。

他说：“新加坡方面已表现出一些兴趣，但我们也看到世界这一地区存在一些能源限制。此外，我们在马来西亚建设数据中心方面也实际遇到了一些挑战，尤其是在该国南部。这同样是因为可能对电网造成压力。”

此外，用于人工智能的专用半导体芯片也面临全球性短缺。

Moore是在评论GSMA于周四（9月10日）发布的一份报告时发表上述言论的。该报告详细阐述了亚太地区移动网络运营商的排放数据。

鉴于电信公司大部分（70%）的运营排放来自移动网络及其信号塔，未来几年有限的数据中心扩张不会显著增加其电力消耗。运营排放是指公司业务活动产生的排放（范围一），以及其外购电力所产生的排放（范围二）。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

当然也有例外。Moore强调，中国、日本和韩国的电信公司已表示有重大的扩张计划。

以韩国为例，报告指出，该国运营商已宣布计划到2030年建设超过6吉瓦（GW）的新人工智能数据中心容量，到2035年将超过16吉瓦。

报告称：“如果全面建成，这些数据中心在2030年可能消耗30至40太瓦时的电力，是其当前用电量的五倍。”

更高的电力消耗也伴随着预期的更高能源成本。

报告称，2024年燃料的估计成本为4亿美元，其中运营商消耗了约3.5亿升汽油和柴油（主要集中在南亚和东南亚），而铁塔公司则额外消耗了10亿升。

由于伊朗战争导致燃料价格飙升，这一成本在2026年可能会大幅上涨。

报告称：“尽管该区域的许多移动运营商和铁塔公司在过去十年中，通过并网以及采用现场太阳能和混合解决方案已显著减少了柴油消耗，但柴油发电机仍然是范围一排放的最大来源，也是一项巨大且不稳定的成本。”

碳排放

2019年至2024年间，亚太地区电信公司的运营排放增加了6%。尽管日本和大洋洲运营商的排放量下降了30%，但在包括南亚和东南亚在内的许多新兴市场，排放量却有所增加。

在东南亚，电信公司的排放量在2019年至2025年间增加了20%。然而，可再生能源仅占该地区电力消耗的4%。

在整个亚太地区，电信公司使用的可再生能源占比为15%。

报告称：“南亚和东南亚拥有世界上一些碳密集度最高、最依赖化石燃料的电网。虽然其中许多市场的可再生能源正在增加，但移动运营商和其他公司在获取可再生能源方面仍面临挑战。”

报告补充道：“在一些国家，获取场外可再生能源的采购机制（例如购电协议）有限或尚在发展中。在更成熟的市场，移动运营商面临的障碍包括成本高昂，或缺乏适用于如移动信号塔等分布式负载的选择。”

Moore表示，东南亚的运营商面临挑战，因为其所在市场的国家电网仍然严重依赖化石燃料。

“东南亚的运营商对网络脱碳不乏兴趣，我们有许多运营商已经设立了基于科学的目标，并正积极寻求提高能源效率、获取更多可再生能源、摆脱柴油发电机，并转向太阳能、电池和替代性低碳燃料等方案。”

他补充说：“但我们知道，在现场能做的事情也是有限的。”

然而，该协会预计未来几年能源市场将进一步开放。

Moore说：“一旦实现市场开放，我们预计移动网络运营商将排在购买可再生能源队伍的最前面。一旦可再生能源可用，他们绝对是准备就绪、愿意购买的买家。”