Gprnt与新交所合作，优化企业ESG报告

这项合伙业务将提升其ESG门户网站的功能，帮助企业解决范围三排放报告等问题

新交所和新加坡金融管理局 (金管局) 于2022年启动ESGenome，旨在开发一个共同披露工具，以方便上市公司进行可持续发展报告。 图片来源：商业时报资料图

【新加坡】综合数字平台Gprnt在周四（7月2日）的声明中表示，已同新加坡交易所（SGX）合作，提升其数字披露门户网站ESGenome的功能。

升级后的门户网站将重点帮助新交所上市公司，以达到日益严格的要求，包括遵循国际可持续准则理事会（ISSB）标准进行气候相关信息披露（CRD）、报告范围三排放，以及制定企业转型计划。

Gprnt平台由新加坡金融管理局 (金管局) 于2025年正式推出，旨在简化企业的ESG报告流程。

该平台由“绿色家园计划” (Project Greenprint) 发展而来。该计划是新加坡金融管理局 (金管局) 发起的一系列倡议，旨在整合可持续发展数据，并引导资本投向可持续项目。

ESGenome是新加坡金融管理局 (金管局) 与新交所集团的一项联合倡议，于2022年在该项目下启动，旨在开发一个共同披露工具，以方便新交所上市公司进行可持续发展报告。

该门户网站已完全迁移至Gprnt平台，这标志着新加坡上市公司可持续发展报告进入了下一阶段。

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这将允许用户使用可信的政府数据，来自动计算其范围一和范围二的排放量。

该平台还将提供与相关政府机构协商后开发的气候相关信息披露 (CRD) 模块，从而让企业清楚了解如何履行强制性报告义务。

这些模块包含引导式工作流程和通俗易懂的提示，为首次进行气候报告的公司提供支持。

周四的声明指出，这些升级为“分阶段引入人工智能驱动的功能”铺平了道路，以支持企业进行信息披露准备、气候风险与机遇评估，以及制定气候目标和转型计划。

具竞争力气候转型委员会的角色

与此同时，具竞争力气候转型委员会 (C3T) 将与 Gprnt 和新交所合作，为上市公司提供有关气候风险、转型路径和行业基准的相关信息与资源。

C3T是一项公私合作倡议，由新加坡国家气候变化秘书处和新加坡工商联合总会 (SBF) 领导。

该委员会与Gprnt和新交所在支持企业ESG工作方面目标一致，三方将继续合作，找出信息差距并确定所需额外资源，以支持企业的转型规划。

周四的声明表示，此举旨在帮助企业整体生成“高质量的可持续发展披露信息”、制定稳健的企业转型计划，并动员其供应链，以增强长期韧性和竞争力。

C3T联合主席 Kok Ping Soon 表示：“气候行动不再仅仅是为了合规，更是为了竞争力。”

他指出，根据新加坡工商联合总会 (SBF) 最新的全国商业调查，半数新加坡企业预计将受气候风险影响，并视脱碳为降低成本的一种方式。

Kok 补充道：“然而，许多中小型企业 (SME) 仍停留在起跑线上，其中56%尚未开始行动，92%缺乏专门的可持续发展人力。上市公司可以通过身先士卒、并带动供应商的方式来改变这一现状。”