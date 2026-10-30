报告：印尼、菲律宾和越南需37亿美元发展融资以实现气候目标

报告称，这笔资金将用于屋顶太阳能板和海上风电等清洁能源解决方案

报告指出，印度尼西亚和越南在安装屋顶太阳能板方面为混合融资提供了机遇。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】到2035年，印度尼西亚、菲律宾和越南将需要37亿美元的发展融资，以资助四种清洁能源解决方案，从而确保其发展和气候目标步入正轨。

混合融资组织Convergence和国际能源署近期联合发布的一份报告，确定了这四种解决方案，即屋顶太阳能、分布式能源系统（如微型电网）、电池能源储存系统和海上风电。

这份在新加坡国际能源周 (SIEW) 上发布的报告重点关注这四个领域，因为它们有潜力通过混合融资结构大规模动员商业资本。这些领域还带来额外的好处，例如为目前缺电的社区提供电力。

混合融资是一种筹集资金的方法，主要依靠风险偏好较高的投资者——如多边开发银行、发展融资机构、慈善家和政府——提供优惠或催化性资本，以吸引更多商业投资者参与那些尚不具备商业可行性但对环境和社会具有重要意义的项目。

由于涉及主权实体和多边开发银行的公共资金，这笔资金不能用于已经具备商业可行性的项目；它必须用于那些若无优惠资金支持便无法实现的项目。

对于那些尚未具备商业可行性但有潜力实现商业化的气候项目，混合融资已成为动员资本的关键方式。

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该报告考虑到东南亚新兴市场在实现能源转型目标方面所面临的巨大融资缺口，探讨了这种融资形式在印度尼西亚、菲律宾和越南市场的最适用和最有效的领域。

印度尼西亚

报告称，在这个幅员辽阔的群岛国家，混合融资的机遇在于屋顶太阳能和分布式解决方案。

这是因为信贷担保可以降低贷款人对借款人或项目层面风险的敞口，从而为较大型项目提供更长的贷款期限或更低的抵押品要求。

报告指出，通过整合偏远地区的小型可再生能源项目，可以改善分布式解决方案的经济性。

除了混合基金结构，与当地金融机构合作的投资组合担保和风险分担机制，可以扩大对离网太阳能开发商和运营商的贷款，同时降低贷款人的净损失风险敞口。

菲律宾

除了混合基金结构，与当地金融机构合作的投资组合担保和风险分担机制，可以扩大对离网太阳能开发商和运营商的贷款，同时降低贷款人的净损失风险敞口。

菲律宾

由于菲律宾的可再生能源市场已经成熟，混合融资在这一领域的作用有限。

然而，报告指出，它可以通过整合小型项目在分布式解决方案以及电池能源储存解决方案中发挥更大作用。

越南

报告称，就越南而言，混合融资可以在特定细分市场的屋顶太阳能项目中发挥针对性作用，例如针对企业承购方。这是因为越南的太阳能市场已相当成熟。

由于电池储能和海上风电是该国的新兴市场，混合融资可以通过支持早期部署并建立可扩展的融资结构，来发挥更大的催化作用，从而提高贷款人对这些技术的熟悉度。

在新加坡国际能源周 (SIEW) 的一场小组讨论中，KPMG亚太区合伙人兼基础设施主管Sharad Somani在阐述报告发现时表示，他的客户对东南亚可再生能源的部署速度感到有些失望。

“我们也在中东开展了大量工作，如果你看看中东的项目储备情况和项目进展的方式，会发现（过程）相当顺畅……”

“过去五年，我想我们在中东完成了超过6吉瓦的可再生能源项目…… 我得说，我们在这个区域所做的还不到那里的十分之一。”

他说，东南亚可以通过以下方式加快可再生能源的部署速度：

为项目做充分准备；

优先考虑几个关键项目；以及

采取程序化方法，例如将合同标准化。

同样在该小组发言的还有国际能源署新加坡区域合作中心负责人Tan Sue-Ern。谈及电池能源储存解决方案和海上风电等领域不完善的监管框架时，她呼吁进行变革。

她补充说，缺乏电网连接等基础设施差距阻碍了可再生能源资产的部署和整合。缺乏储备项目则是另一个结构性弱点。