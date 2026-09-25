报告：受伊朗战争影响，亚细安加速推行长期可再生能源政策

自战争爆发以来，六个成员国已公布37项可再生能源和电气化政策

这六国的大部分政策重点是扩大太阳能产能，并旨在降低屋顶太阳能系统的成本。 照片：BT档案照片

【新加坡】专注于能源转型的研究机构Zero Carbon Analytics的报告指出，由于伊朗战争导致东南亚大部分地区的能源价格飙升，该区域各国政府正在加速推出可再生能源政策。

该报告于周五（9月25日）发布。报告指出，自伊朗战争开始以来，印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南这六个主要亚细安经济体共推出了37项可再生能源和电气化政策，而同期推出的化石燃料政策为29项。

若加上五项生物燃料和新核能政策，该区域在今年2月28日至8月31日期间共公布了73项能源政策。

报告称，在37项可再生能源和电气化政策中，有65%专注于长期变革，实施期超过三年；相比之下，在29项化石燃料政策中，这一比例仅为21%。

“长期的可再生能源和电气化政策有24项，而化石燃料政策仅有6项，前者是后者的四倍。这表明，可再生能源和电气化被视为未来能源系统的长期解决方案，而化石燃料政策主要侧重于提供临时性缓解措施。”

在这六个国家中，大多数政策（18项）专注于扩大太阳能产能，尤其侧重于屋顶太阳能等分布式可再生能源系统，一些国家还发布了旨在降低成本的政策。

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例如，菲律宾的电网将增加至少250兆瓦的太阳能产能；印尼承诺在未来三年内安装100吉瓦的太阳能；新加坡则将其太阳能部署目标提高到2030年达到3吉瓦峰。

泰国和越南提高了住宅屋顶太阳能用户向电网售电的配额，其中泰国将配额提高到500兆瓦，越南则允许居民将高达一半的太阳能发电量出售给电网。

旨在扩大能源储存系统以支持可再生能源的政策共有七项，在可再生能源和电气化政策中数量位居第二。

这些政策的例子包括：菲律宾要求新的可再生能源项目开发商在其发电厂中整合能源储存系统；越南则在首都投运了其首个大型并网电池和能源储存系统。

在燃料价格上涨的背景下，有六项政策旨在推动电动汽车的普及。

菲律宾的国家能源应急指令包括在公共交通领域推广电动汽车的措施；泰国则推出了一项4000亿泰铢（约合119亿美元）的紧急贷款，用于为更长期的转型措施提供资金，包括推广电动汽车和扩建充电站。

在伊朗战争爆发后的六个月内推出的化石燃料政策，主要侧重于确保紧急燃料供应以及管控价格上涨。

例如，印尼表示将重新分配130万亿印尼盾（约合72亿美元）用于能源津贴，并于8月开始规划一项进口俄罗斯原油的长期协议。

今年3月，菲律宾设立了一项200亿菲律宾比索（约合3.2亿美元）的紧急基金，用于采购多达200万桶燃料以增加国内供应。随后在7月，该国又建立了首个由政府管理的石油储备设施。

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尽管如此，报告称其研究结果表明，亚细安各国政府正将可再生能源和电气化视为解决化石燃料相关电力危机的长期方案。

报告写道：“面对二十年来最动荡的石油市场时期之一，各国面临着提供紧急援助和增加燃料储备的短期压力。尽管如此，可再生能源正日益被视为构建有韧性的未来能源系统的解决方案。”

报告强调，除了未来的可再生能源建设，电网现代化也将是关键。这能确保国内和跨境系统中的输配电基础设施，可以高效、灵活地消纳不断增长的可再生能源产能。