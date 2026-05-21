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简化披露计划启动，旨在支持中小企业进行可持续发展报告

新的“绿色100”倡议下，企业仅需报告五项指标

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Janice Lim

Janice Lim

Published Thu, May 21, 2026 · 09:28 PM
    • 新加坡气候行动大使Ravi Menon表示，“绿色100”旨在使中小企业的气候行动具有商业意义。
    • 新加坡气候行动大使Ravi Menon表示，“绿色100”旨在使中小企业的气候行动具有商业意义。 图片来源：CMG

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】一项简化披露计划现已启动，在可持续发展报告方面面临困难的中小型企业（SMEs）可以选择从仅披露五项指标开始着手。

    这五项指标——用水量、用电量、天然气、机械燃料和车辆燃料消耗量——构成了一项名为“绿色100”新倡议的基础，旨在鼓励中小企业开始进行可持续发展报告。

    该倡议于周四（5月21日）在Temasek旗舰可持续发展会议“生态繁荣”（Ecosperity）期间启动，旨在借助100家大型企业，各自带动其供应链中至少100家中小企业披露这五项指标的数据。

    相关披露将通过一个由可持续发展报告与数据平台公司Gprnt管理的数字平台进行。

    国家气候变化秘书处（NCCS）与新加坡工商联合总会（SBF）在一份联合声明中表示，迄今已有22家大型企业和33家中小企业加入了该计划。

    中小企业可免费参与“绿色100”计划。参与后，企业可获得一个认证徽章，凭此进入一份名册，被列为已具备可持续发展能力的供应商，并获得绿色采购和可持续融资的机会。

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    「降低门槛，增加激励」

    新加坡气候行动大使Ravi Menon在该倡议的启动仪式上表示，“绿色100”旨在使中小企业的气候行动具有商业意义。

    他表示：「可持续发展往往被视为一个成本中心……简而言之，‘绿色100’就是为了降低门槛、增加激励。」

    「通过简化披露和降低成本，它能帮助中小企业跨过第一道门槛。通过将‘绿色100’徽章与采购激励及融资机会挂钩，它使可持续发展不仅对企业可行，而且更具商业价值。」

    “绿色100”是由“气候转型竞争力委员会” (Council for a Competitive Climate Transition) 推出的首个倡议。该平台由NCCS和SBF于上月成立，旨在协调各方努力，帮助企业提高气候适应能力和竞争力。

    中小企业必须披露的这五项基本指标，是基于一项新标准。该标准旨在帮助企业评估其业务的可持续性，并衡量其长期进展。

    该新标准由新加坡企业发展局通过新加坡标准理事会，与新加坡科技研究局旗下的新加坡制造技术研究院（SIMTech）和新加坡制造商总会联合推出。企业可使用这项名为《技术参考守则（TR）149》的新标准，在五个维度上确定需要改进的领域。

    这五项指标属于运营维度。其他四个维度分别是人员准备度、组织结构、供应网络和产品生命周期。

    新加坡工商联合总会（SBF）总裁Kok Ping Soon在周四的启动仪式上表示，将TR 149作为一项通用标准，为企业开启可持续发展之旅提供了一个更一致、更实用的途径。

    他指出，虽然一些大型企业和中小企业已经踏上了这条征程，但各家公司的做法不尽相同，采用了不同的格式，并设定了不同的期望与要求。

    他表示：「对于向多个客户供货的中小企业来说，这造成了重复工作。而对于更广泛的生态系统，这限制了我们真正希望实现的规模化。这对所有人都造成了不必要的摩擦。」

    「中小企业现在无需再应对名目繁多的标准和客户要求，而是可以遵循一条务实且受国家认可的路径。大型企业也不再各自提出不同的要求，我们现在有了一个全国性的统一基础。」

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